Standesamt Hannover traut bereits am 1. Oktober zwei homosexuelle Paare

In Hannover werden bereits am Tag des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" zwei homosexuelle Paare getraut – obwohl es sich beim 1. Oktober um einen Sonntag handelt. Dies teilte die Stadtverwaltung am Freitag, dem Tag der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, mit.



Hintergrund des Sonderservices: Am 1. August 2001 wurden in Hannover die bundesweit ersten eingetragenen Lebenspartnerschaften begründet, und zwar sowohl von einem schwulen als auch von einem lesbischen Paar. Beide Paare werden nun am 1. Oktober um 15 Uhr im Standesamt Hannover getraut. Dabei handelt es sich um eine gesonderte Absprache zwischen den betreffenden Paaren und dem Standesamt.

"Viele gleichgeschlechtliche Paare haben lange darauf warten müssen"

"Mit diesen beiden Trauungen am Sonntag und somit dem ersten möglichen Tag soll die Besonderheit und die Bedeutung der neuen gesetzlichen Regelung hervorgehoben werden", heißt es dazu in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. "Viele gleichgeschlechtliche Paare haben lange darauf warten müssen, in Deutschland die Ehe schließen zu können", erklärte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). "Heute freuen wir uns mit diesen Paaren und bringen diese Freude auch dadurch zum Ausdruck, dass wir die ersten beiden Trauungen direkt am Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes ermöglichen."

Am 2. Oktober bietet das Standesamt Hannover darüber hinaus insgesamt 28 außerplanmäßige Termine für die Umwandlung von Lebenspartnerschaften beziehungsweise für die erstmalige Begründung von gleichgeschlechtlichen Ehen an – obwohl montags normalerweise keine Trauungen stattfinden. Hierfür stehen die Trauzimmer im Alten Rathaus bereit. Interessierte Paare können sich ab sofort an das Standesamt wenden (Tel. 0511/168-43126, Email: ), wo sie die notwendigen Informationen erhalten können.



In Hannover waren am 31. Dezember 2016 insgesamt 1.671 Menschen gemeldet, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. (cw)