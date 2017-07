"Homosexuelle Sau": Polizei nimmt 70-Jährigen fest

Polizeieinsatz im Saale-Orla-Kreis: Einem 70-jährigen Mann stieg auf dem Titschendorfer Flugplatzfest offenbar der Alkohol zu Kopf

Heute, 14:45h

Titschendorf

Auf dem Flugplatzfest in Titschendorf wurde am Sonntagmorgen ein 70-jähriger Mann in Gewahrsam genommen. Dies meldete die Polizei im Saale-Orla-Kreis am Sonntagmittag.



Laut dem knappen Polizeibericht soll sich der angetrunkene Rentner mit einem anderen Mann gestritten und diesen dabei mit den Worten "homosexuelle Sau" beleidigt haben. Der Beschuldigte erhielt zunächst einen Platzverweis, weigerte sich aber, das Gelände zu verlassen.



Auch den Aufforderungen der alarmierten Polizisten leistete der 70-Jährige keine Folge. Daraufhin wurde er festgenommen. (cw)