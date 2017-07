Ehe für alle: Kramp-Karrenbauer kartet nach

Photo Claude TRUONG-NGOC / wikipedia) Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) macht im Saarland eine durchaus LGBTI-freundliche Politik – nur bei der Ehe für alle vergreift sie sich immer wieder im Ton (Bild:

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer sorgt sich nach der Entscheidung für die Ehe für alle um gesellschaftliche Auswirkungen. Die Welt werde "sicherlich nicht zusammenstürzen", sagte die CDU-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Man muss aber im Blick behalten, dass das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts dadurch nicht schleichend erodiert", so Kramp-Karrenbauer.



Sie halte an ihrer ablehnenden Haltung zur rechtlichen Gleichstellung lesbischer und schwuler Paare fest, auch wenn sie verstehen könne, dass die Entscheidung im Bundestag frei gegeben worden war. "Ich sehe in meiner Partei, dass dazu jeder seine persönliche Meining hat, das respektiere ich."

Warnung vor Polygamie und Inzest

Kramp-Karrenbauer hatte bereits im Juli 2015 in einem Interview erklärt, dass sie die Ehe-Öffnung ablehne und dies u.a. damit begründet, dass ein solcher Schritt auch zur Anerkennung von Viel- oder Verwandten-Ehen führen könne (queer.de berichtete).



Trotz heftiger Kritik auch aus der eigenen Partei und Rücktrittsforderungen aus den Reihen des sozialdemokratischen Koalitionspartners hat sich die CDU-Politikerin bis heute nicht für diesen unsachlichen Vergleich entschuldigt. Stattdessen warf sie der LGBTI-Community eine schlechte Diskussionskultur vor. Von queer.de bekam die Ministerpräsidentin deshalb die "Homo-Gurke" verliehen (queer.de berichtete).



Im September 2015 stellte sich Kramp-Karrenbauer einer öffentlichen Diskussion mit dem LSVD, die jedoch keine Annäherung brachte (queer.de berichtete). (cw/ots)