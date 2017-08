Wenn dich dein eigenes Herz outet

Das Herz dieses Jungen macht sich selbstständig (Bild: Screenshot aus dem Film)

Mit diesem neuen Film können sich sicher viele Lesben und Schwule jeden Alters identifizieren: Der animierte Kurzfilm "In a Heartbeat" erzählt die Geschichte eines ungeouteten schwulen Schülers, dessen Herz sich beim Anblick seines Schwarms selbstständig macht. Mit Händen und Füßen wehrt sich der Junge gegen die gleichgeschlechtliche Liebe zu einem Schulkameraden – doch am Ende kommt es zu einem Happy End.



Der absolut berührende Vier-Minuten-Clip, der an eine Produktion der Pixar Studios erinnert, ist eine Abschlussarbeit der beiden Studenten Beth David und Esteban Bravo am Ringling College of Art and Design in Florida.



Dankenswerterweise haben sie den Film am Montag für alle auf Youtube online gestellt – mit bislang fast zwei Millionen absolut verdienten Aufrufen! (mize)