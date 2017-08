30-Jähriger stirbt bei Penisvergrößerung

Der Wunsch nach einem Hammergemächt kann tödlich sein: Eine kürzlich veröffentlichte Fallstudie im Fachmagazin "Journal of Forensic Sciences" untersuchte den Fall eines 30-jährigen gesunden Mannes, der an den Folgen einer Penisvergrößerungs-OP gestorben ist.



"Dies ist der erste beschrieben Fall, in dem eine scheinbar einfache und sichere Prozedur zur Vergrößerung des Penis durch Eigenfetttransfer den plötzlichen Tod eines gesunden jungen Mannes verursacht hat", so das Fazit der Autorinnen Brita Zilg und Petra Råsten-Almqvist vom schwedischen Amt für Rechtsmedizin.



Der 30-Jährige hatte den Umfang und die Länge seines Gliedes verlängern wollen – eine Standardoperation, die jährlich 8.400 Männern weltweit durchführen lassen. Am Ende der OP kam es in diesem Fall aber zu Komplikationen: Während 60 Milliliter Fettzellen in den Penis eingespritzt wurden, begann das Herz des Patienten zu rasen, der Sauerstoffgehalt im Blut fiel und der Blutdruck sank rapide ab. Schließlich erlitt der Patient, der vorher nie Herzprobleme hatte, einen Herzinfarkt. Alle Versuche, den Patienten zu reanimieren, scheiterten. Zwei Stunden später konnten die Ärzte nur noch den Tod des 30-Jährigen feststellen.

Fettembolie verursachte Herzstillstand

Als Grund für den Tod nannten die Forscher, dass das eingespritzte Fett in die Venen durchgesickert sei und so in die Lunge des Patienten gelangte. Das führte zu einer Fettembolie, also der Verstopfung von Gefäßen in der Lunge durch Fettzellen, was wiederum den Herzinfarkt verursachte.



Als Risikofaktoren für eine derartige Embolie gelten vor allem Knochenbrüche und operative Eingriffe. Das Risiko des Patienten ist nach Ansicht der Forscherinnen erhöht gewesen, weil gleichzeitig zwei Verfahren durchgeführt wurden – die optische Verlängerung des Penisses durch die Durchtrennung von Bändern sowie die Einspritzung von Fettzellen, die eine Verdickung erreichen soll.



Viele Forscher warnen ohnehin davor, dass Penisvergrößerungen in den meisten Fällen nicht notwendig seien. So heißt es in einer im Fachmagazin "Translational Andrology and Urology" veröffentlichten Studie vom Februar 2017, dass "die Mehrheit der Männer, die eine Penisverlängerung wollten, eine normale Penisgröße haben, die funktionell adäquat ist." Die Studie geht davon aus, dass die meisten Patienten, die für eine Schwanz-Verlängerung unters Messer gehen, an Dysmorphophobie, also einer Störung der Wahrnehmung des eigenen Leibes, leiden.



In Deutschland kostet eine Penisvergrößerung in der Regel rund 10.000 Euro. Die Krankenkassen zahlen für diese Prozedur nur, wenn ein Patient einen sogenannten Mikropenis hat, der im erigierten Zustand kürzer als sieben Zentimeter ist. (cw)