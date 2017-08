Queer Refugees starten Petition gegen Abschiebungen

Mehrere schwule Männer sollen in den Irak abgeschoben werden, obwohl ihnen dort der Tod droht (Bild: Queer Refugees Network Leipzig)

Das Queer Refugees Network Leipzig hat am Dienstag eine Petition gestartet, in der das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) aufgefordert wird, Abschiebungen von in ihrem Heimatland verfolgten Homosexuellen zu beenden. "Vier schwule Männer aus dem Irak sind in Gefahr abgeschoben zu werden. Sie könnten in ihr Land zurückgeschickt werden, wo LGBT*-Personen ständig der Gefahr ausgesetzt sind, angegriffen, gefoltert und ermordet zu werden", heißt es in der Petition auf der Plattform All Out.



Daher wird das BAMF aufgeordert, "diesen Männern Sicherheit zu gewähren". Außerdem sollen die Beamten "die Gefahren für LGBT*-Personen aus dem Irak bei zukünftigen Entscheidungen über Asylanträge" berücksichtigen. Exemplarisch wird der Fall des schwulen Irakers Dom beschrieben, der in seiner Heimat auf der Todesliste einer Miliz stehe, aber schon in wenigen Tagen abgeschoben werden könnte.

Immer wieder gibt es Berichte über die Ablehnung von Asylbewerbern, die in ihrer Heimat wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität mit Verfolgung bis hin zu Folter und Tod rechnen müssen. Das Queer Refugee Network Leipzig hat erst im letzten Monat von Fällen berichtet, in denen schwule Iraker abgelehnt worden sind – mit teils haarsträubenden Begründungen. So hatte sich ein Asylbewerber nach Ansicht der Beamten offenbar nicht schwul genug verhalten: Sie gaben dem Iraker auf den Weg, dass ihm Homosexualität "bei einer Rückkehr aufgrund seines Verhaltens und seiner Kleidung […] nicht noch einmal unterstellt" werden würde (queer.de berichtete).



Auch in Deutschland sind Asylbewerber teilweise nicht sicher, da sie von homophoben Personen in Flüchtlingsheimen drangsaliert werden. Vergangene Woche berichtete etwa das Münchner Schwulenzentrum Sub, dass ein schwuler Geflüchteter offenbar von anderen Flüchtlingen wegen seiner Homosexualität verprügelt worden ist (queer.de berichtete). (dk)