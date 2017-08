Bundestagswahl: Direktkandidat will ErzieherIn statt Erzieher sein

Sebastian Merkens (li.) und sein Parteifreund Erik Jansen wollen die Entscheidung des Wahlkreisausschusses nicht akzeptieren. (Bild: Die Linke Mönchengladbach)

Der schwule Direktkandidat der Linkspartei in Mönchengladbach möchte geschlechtergerecht als ErzieherIn, nicht als Erzieher bezeichnet werden. Daher legte der 37-jährige Sebastian Merkens Einspruch gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses ein, der seine Berufsbezeichnung in der Veröffentlichung im Rahmen der Bundestagswahl in "Erzieher" geändert hat. Eine Entscheidung über den Einspruch wird im Düsseldorfer Landtag frühestens am Donnerstag gefällt.



Merkens argumentiert, dass es kein Gesetz gebe, das die Bezeichnung "ErzieherIn" verbiete: Über die Verwendung einer geschlechterneutralen oder einer geschlechterspezifischen Angabe bei der Veröffentlichung der Berufsbezeichnung von Kandidaten gebe es im Rahmen der Bundeswahlordnung keinerlei gesetzliche Regelung. Jedoch habe die NRW-Landesregierung in ihrem Leitfaden "Gleichstellung Sprache" bereits erklärt, dass eine Gesellschaft, die die Gleichstellung von Frauen und Männern zum Ziel habe, "auch eine gleichstellungsgerechte Rechtssprache" erfordere.

Berufsbezeichnung soll "offen für alle Identitäten" sein

Nach Auffassung von Merkens kommt die Formulierung "Erzieher" als Berufsbezeichnung bei der offiziellen Veröffentlichung den Vorgaben des Landes zur Geschlechterneutralität nicht nach. Zwar identifiziere er sich persönlich als Erzieher, eine allgemeine Berufsbezeichnung müsse seiner Ansicht nach aber "offen für alle Identitäten" sein.



Merkens' Parteifreund, der Möchengladbacher Linken-Kreisschatzmeister Erik Jansen, der im Landtag für den Beibehalt der geschlechterneutralen Formulierung vorsprechen soll, glaubt nicht, dass die Erfolgsaussichten in diesem konkreten Fall besonders hoch sind. Es sei jedoch zunächst einmal wichtig, auf diesen Missstand im Wahlrecht aufmerksam zu machen, um langfristig eine geschlechtergerechte Formulierung auf den Wahlzetteln umsetzen zu können.



Der 1980 geborene Sebastian Merkens ist parteipolitisch noch ein praktisch unbeschriebenes Blatt. Er hat langjährige Erfahrung als Leiter eines Jugendzentrums und arbeitet aktuell mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. Seit sieben Jahren ist er Chef des Stadtjugendrings Mönchengladbach. Außerdem ist er Sprecher der parteiinternen AG Queer Mönchengladbach. (dk)