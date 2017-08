Popsänger Wrabel macht allen trans Jugendlichen Mut

Der US-Popsänger (Stephen) Wrabel, Jahrgang 1989, hatte mit 23 Jahren sein schwules Coming-out (Bild: wrabel / instagram

Wenn man eine Stimme hat, sollte man sie einsetzen: Als Reaktion auf Donald Trumps transphobe Politik hat der US-Popsänger Wrabel den neuen Song "The Village" veröffentlicht.



Mit ergreifenden Worten und einem ausdrucksstarken Video macht der schwule Musiker trans Jugendlichen Mut. Im Mittelpunkt des Fünf-Minuten-Clips steht ein trans Junge, der sich im Badezimmer die Brüste abbindet – sehr zum Ärger des Vaters. Doch trotz der Ablehnung in der Familie schneidet er sich schließlich die Haare kurz und steht zu seiner Identität.

Gewidmet allen "bunten Vögeln"



Der Song "The Village" steht zum Download zur Verfügung

"Ich schrieb dieses Lied am 23. Februar, dem Tag, an dem Trump den Schutz für trans Studenten in öffentlichen Schulen aufhob", erklärte Wrobel auf seiner Homepage zu dem starken Song. "Heute habe ich es veröffentlicht, am Tag, an dem Trump transsexuelle Menschen aus dem Militär entlassen will."



Er habe nur ein "einfaches Lied für jeden, der sich wie ein Außenseiter fühlt", schreiben wollen, meinte der Sänger – und zog Parallelen zu seinem eigenen Coming-out. "Ich selbst habe mich erst spät im Leben als schwul geoutet. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Dort war es falsch, so zu sein wie ich."



Gewidmet hat Wrabel "The Village" allen "bunten Vögeln" – eine Metapher, die er auch im Video aufgreift. Es sei nicht schlimm, anders zu sein. So heißt es im Text u.a.: "There's nothing wrong with you. It's true, it's true. There's something wrong with the village. With the village."



Der Song ist zum Preis von 1,29 Euro zum Download bei amazon.de erhältlich. (cw)