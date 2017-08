Erster Stolperstein für schwules NS-Opfer in Solingen

Der Stolperstein für Heinrich Irsen in Solingen wurde von den Grünen finanziert (Bild: J. Wenke / Rosa Strippe e.V.)

Am Mittwoch hat der Künstler Gunter Demnig einen Stolperstein für Heinrich Irsen verlegt. Er liegt am Ort des ehemaligen, noch existierenden Wohnhauses Katternberger Str. 202a in Solingen. Es ist der erste und bisher einzige Stolperstein in der nordrhein-westfälischen Stadt zur Erinnerung an einen in der NS-Zeit verfolgten Schwulen.



Gottfried Heinrich Irsen wurde am 22. September 1904 im Solinger Stadtteil Höhscheid geboren. 1937 erfolgte die erste Verhaftung wegen homosexueller Kontakte in Köln, danach die Verurteilung zu einer heute unbekannten Strafe. Nach Strafverbüßung kam es 1942 zu einer erneuten Verhaftung durch die Wuppertaler Polizei. Irsen wurde in das KZ Sachsenhausen bei Berlin deportiert.



Ermordet bei der "Aktion Klinker"



Im Konzentrationslager wurde er am 5. Juli 1942 Opfer einer gezielten Mordaktion gegen Homosexuelle ("Aktion Klinker"), bei der allein im Juli und August 1942 mindestens 95 namentlich bekannte Männer umgebracht wurden. Die angebliche Todesursache war "Herz- und Kreislaufschwäche". Heinrich Irsen wurde nur 37 Jahre alt.



Die Initiative und die Recherchen zum Leben und Tod von Heinrich Irsen gingen von Jürgen Wenke aus, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Bochumer Vereins Rosa Strippe. Mehr über den Sohn eines Scherenfabrikarbeiter hat Wenke in einem PDF-Dossier zusammengefasst. Die Patenschaft für den Stolperstein haben die Solinger Grünen übernommen. (cw/pm)