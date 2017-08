Christoph Scholz / flickr) 1990 war Eberhard K. brutal in seiner eigenen Wohnung getötet worden (Bild:

Fast drei Jahrzehnte nach dem Mord am 48-jährigen Schwulen Eberhard K. ist der Fall endlich aufgeklärt: Die Mordkommission des Polizeipräsidiums München hat am Freitag bekannt gegeben, dass ein zur Tatzeit 21-jähriger Bosnier für die Tötung verantwortlich ist. Dem Mann kann allerdings nicht mehr der Prozess gemacht werden: Er hatte im März 2014 Selbstmord begangen.



Die Leiche von Eberhard K. war am 18. Juni 1990 in dessen Wohnung in Unterhaching von Nachbarn entdeckt worden. Sie schauten nach dem Rechten, weil die Rollläden von K.s Zwei-Zimmer-Wohnung seit längerem nicht mehr hochgezogen worden waren und der Briefkasten überquoll.



Die Nachbarn öffneten mit ihrem Ersatzschlüssel die Tür und entdeckten K. leblos am Boden. Seine Leiche war mit Messerstichen übersät, um den Hals war ein Elektrokabel gewickelt. Er war laut Gerichtsmedizinern zirka zwei Wochen zuvor umgebracht worden.

Stricher verdächtigt

Die Polizei ermittelte damals unter Strichern in München, die von K. offenbar wiederholt angeheuert wurden. Damals wurde sogar ein junger Mann aus dem damaligen Jugoslawien festgenommen, der allerdings nach weiteren Ermittlungen nicht als Täter in Frage kam.



Im Rahmen der sogenannten Altfallbearbeitung haben sich nun die Beamten erneut mit dem Fall befasst und unter anderem die damals sicher gestellten Fingerabdrücke durch die europäischen Datenbanken gejagt. Mit Erfolg: In Sarajevo wurde eine Übereinstimmung entdeckt. Für absolute Sicherheit sorgte ein DNS-Abgleich.



Der mutmaßliche Täter war in seinem Heimatland kein unbeschriebenes Blatt: Er war Mitglied in einer kriminellen Bande. Die bosnische Staatsanwalt hatten den Mann unter anderem wegen versuchten Mordes und Brandstiftung angeklagt. (cw)