Ein schwules Paar aus dem amerikanischen Portland will zeigen, dass ein schwangerer Mann nichts zum Fürchten ist – damit sorgen die beiden für weltweite Medienaufmerksamkeit, besonders seit der der 34-jährige Transsexuelle Trystan Reese vor zwei Wochen einen gesunden Jungen namens Leo Murray (Geburtsgewicht: 4,3 Kilo) auf die Welt brachte.



Reese präsentierte in einem zuerst auf Facebook veröffentlichtes Video mit seinem Lebenspartner Biff Chaplow stolz den Nachwuchs. Der Clip ist derzeit insbesondere in englischsprachigen Nachrichtensendungen ein Renner.



In dem knapp einminütigen Video ist das Paar kurz nach der Geburt im Krankenhausbett zu sehen. Chaplow erklärte stolz: "Das nächste Mal, wenn euch jemand erzählt, dass ein Mann kein Baby kriegen kann, schaut euch dieses Video an." Und Reese ergänzte: "Weil ich es getan habe."

Reese war als Mädchen aufgewachsen. Als Teenager war er in psychiatrischer Behandlung und entschied sich im Alter von 20 Jahren dafür, Hormone einzunehmen und fortan als Mann zu leben. Vor acht Jahren traf er Chaplow, einen Cisgender-Schwulen. Es habe sich dabei um "Liebe auf den ersten Blick" gehandelt.



"Es macht mir nichts aus, dass ich bei meiner Geburt nicht als Junge zugeordnet wurde oder dass mein Körper nicht genauso ist wie der meines Partners, der von Geburt an ein Junge war", erklärte Reese. "Es ist in Ordnung für mich, trans zu sein. Ich denke sogar, dass das wunderbar ist. Ich freue mich, dass mein Körper ist, wie er ist."

Paar zieht bereits zwei Kinder auf

Die beiden ziehen bereits seit längerem zwei Kinder auf, die jetzt sieben und neun Jahre alt sind: Sie adoptierten die Nichte und den Neffen von Chaplow, weil dessen Schwester sich nicht um die beiden Kinder kümmern konnte.



Vor einem Jahr beschloss das Paar, ein drittes Kind in ihre Familie aufnehmen zu wollen. Sie wandten sich an Ärzte, die ihnen eröffneten, dass Reese problemlos schwanger werden könne, weil er in seiner Geschlechtsanpassung bislang lediglich eine Hormontherapie durchgeführt habe.



Biff Chaplow mit den beiden Adoptivkindern, die jetzt einen kleinen Bruder erhalten haben. Bild: Biff and I / facebook

Ihre Schwangerschaftserlebnisse schildert das Paar unter anderem auf seiner Facebook-Seite "Biff and I" oder einer eigenen Homepage. Ziel der Seiten sei es, der Mehrheitsbevölkerung zu zeigen, dass sich Trystan und Biff trotz ihres eher ungewöhnlichen Wegs der Familiengründung letztendlich nicht von anderen Familien unterscheiden würden. Außerdem wolle Reese anderen Transpersonen Mut machen, da diese oft gegen Vorurteile anzukämpfen hätten.



In den letzten Jahren hatten Berichte über Schwangerschaften von Transmännern mehrfach für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. 2013 brachte etwa ein transsexueller Mann in Berlin ein Kind zur Welt (queer.de berichtete).

Männliche Schwangerschaft bereits 1601 beschrieben

Bei der Trans-Schwangerschaft handelt es sich keineswegs um ein neues Phänomen: So hatte der italienische Soldat Daniel Burghammer im Jahr 1601 – zum Entsetzen seiner Vorgesetzten und seiner Ehefrau – ein Kind zur Welt gebracht.



Burghammer sagte damals, dass er sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale habe – heute würde das als Intersexualität bezeichnet werden. Der Italiener konnte seine Tochter, deren biologischer Vater ein spanischer Soldat war, sogar stillen. Das Kind erhielt außerdem den Segen der Kirche, die die Geburt als "Wunder" bezeichnete.