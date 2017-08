Hamburg: Linkspartei kritisiert polizeiliche HIV-Speicherung

Tony Webster / flickr) Blick auf Deutschlands bekanntestes Polizeikommissariat, die Davidwache im Hamburger Stadtteil St. Pauli (Bild:

Die Hamburger Polizei will weiterhin Menschen mit HIV sowie mit Hepatitis B oder C in ihrer Datenbank "Inpol" unter dem Merkmal "ANST" (ansteckend) speichern. Das teilte der rot-grüne Hamburger Senat auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Deniz Celik mit (PDF).



Ziel der Einstufung, über die Betroffene nicht informiert werden, sei nach Angaben des Senats die "Sensibilisierung der Polizeibeamten im Einsatz" als auch die Möglichkeit, "nach dem Einsatz zeitnah erforderliche Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe oder Nachsorge einzuleiten".



Celik kritisierte die Speicherung scharf und erklärte, der Senat schiebe "äußerst fadenscheinige Argumente" vor, um die Praxis zu rechtfertigen. So sei aus dem Eintrag nicht ersichtlich, welche Infektion eine Person habe. "Solange aber die Art der möglichen Infektion nicht klar ist, können auch nicht die indizierten Medikamente ausgewählt werden", so Celik. "Das Merkmal 'ANST' ist nicht zielführend, sondern nur stigmatisierend. Es schützt Polizistinnen und Polizisten nicht vor tatsächlichen Gefahren und ist rechtsstaatlich zweifelhaft. Wir fordern seine Streichung."

Auch Kritik in NRW

Hamburg ist nicht das einzige Bundesland, in dem eine HIV-Infektion in der polizeilichen Datenbank gespeichert wird. Im vergangenen Jahr gab es etwa Kritik an derselben Praxis in Nordrhein-Westfalen (queer.de berichtete). Auch hier kritisierte die Linke die Speicherung als "gesundheitspolitischen Quatsch".



Dagegen haben sich in Berlin SPD, Linke und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Speicherung von HIV-Infektionen in der polizeilichen Datenbank einzustellen. Wörtlich heißt es in dem Dokument (PDF): "Die personengebundenen Hinweise 'geisteskrank', 'ansteckend' und 'BTM' in der Polizeidatenbank werden gestrichen. Dafür können zum Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten Hinweise über Gewalttätigkeit notiert werden." (pm/cw)