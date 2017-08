Sex-Abenteuer eines schwulen Brummifahrers

Heute, 13:30h, Noch kein Kommentar



"Der Möbelpacker" ist seit Anfang August im Buchhandel erhältlich

Im Hamburger Männerschwarm Verlag, der dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, erscheint nicht nur anspruchsvolle Literatur. Manche Romane sollen ganz bewusst nur mit einer Hand (zum Umblättern) gelesen werden, während sich die andere weiter unten zu schaffen macht… Anfang August ist in dieser Reihe "Der Möbelpacker" von Max Wildrath erschienen.



Die Story: In einer fremden Stadt tritt der schwule LKW-Fahrer Roland eine neue Stelle an. Auf seinen Touren für eine Umzugsfirma erlebt er immer wieder lustvolle Abenteuer. Bald lernt er zwei Kollegen kennen, die schon lange befreundet sind und sich über Abwechslung freuen; manchmal kommt auch Pizzabote Toni dazu. Ob in schummrigen Biergärten, auf entlegenen Rastplätzen oder halb ausgeräumten Wohnungen – das Quartett ist bei seinen sexuellen Eskapaden ausgesprochen erfinderisch.



Bereits auf der fünften Seite des Romans wird eifrig geblasen. "Durch den lockeren, natürlichen Tonfall der Geschichten glaubt der Leser, selbst dabei zu sein", heißt es dazu im Werbetext des Verlags. Autor Max Wildrath, Jahrgang 1980, hat nach eigenen Angaben auf vielen Reisen selbst erotische Erfahrungen mit LKW-Fahrern gemacht und ihre Berichte gesammelt. "Der Möbelpacker" ist seine erste Veröffentlichung.



Dass der Männerschwarm Verlag mit Einhandliteratur dennoch etwas fremdelt, merkt man an einem ungewöhnlichen Warnhinweis: "Fantasien nehmen keine Rücksicht auf die Wirklichkeit, das macht sie so wertvoll", heißt es zu Beginn des Buches: "Wer sich durch die Darstellungen dieses Textes zur Nachahmung veranlasst fühlt, soll sich deswegen klar darüber sein, dass die Realität beim Sex Schutzmaßnahmen verlangt, auf die in der Fantasie verzichten werden kann: Safer Sex!" (cw/pm)

Infos zum Buch



Max Wildrath: Der Möbelpacker. Erotischer Roman. 144 Seiten. Männerschwarm Verlag. Hamburg 2017. Taschenbuch: 14 Euro (ISBN 978-3-86300-233-6). Ebook: 9,99 € (ISBN 978-3-86300-237-4)