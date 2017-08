"Queer" in den Duden aufgenommen

Heute, 17:27h, Noch kein Kommentar

"Queer" ist ab sofort ein Duden-Wort: In der völlig neu bearbeiteten und erweiterten 27. Auflage des deutschen Standard-Rechtschreibwörterbuchs, das ab Mittwoch auf 1.264 Seiten im Handel erhältlich ist, wird der Begriff erstmals aufgeführt. Laut duden.de beschreibt das Wort eine Person, die "in der Geschlechtsidentität von einer gesellschaftlich verbreiteten heterosexuellen Norm" abweicht.



Das neue Wort sei ein "indeklinables Adjektiv", könne also nicht gebeugt werden. Daher sind Begriffe wie "queerer Wähler" nach wie vor nicht anerkannt.



Als Wortherkunft gibt die Duden-Redaktion das Englische an, wo "queer" sonderbar, merkwürdig oder andersartig bedeutete. Die weitere Herkunft sei ungeklärt: "[V]ielleicht aus dem späten Mittelniederdeutschen und verwandt mit quer", heißt es schlicht. Die Bedeutung "homosexuell" stamme aus dem Amerikanischen der Zwanzigerjahre.

5.000 neue Wörter

"Queer" ist eines von 5.000 neuen Wörtern, die seit der vor vier Jahren veröffentlichten letzten Auflage im Duden neu aufgenommen wird. Zu den anderen Wörtern zählen etwa Fake News, postfaktisch, Lügenpresse, Selfie, Livestream, Brexit oder Selfie. Die meisten Wörter stammten wie "queer" aus dem Englischen oder Amerikanischen. Erstmals ist in der neuen Auflage auch das große Esszett (ẞ im Gegensatz zu ß) Teil des deutschen Wörterbuchs.



Zudem wurde der Stichwortteil erheblich erweitert und enthält jetzt rund 145.000 Einträge mit sämtlichen Schreibvarianten, die nach der gültigen amtlichen Rechtschreibregelung zulässig und begründbar sind. Einige bislang erlaubte Schreibungen von Fremdworten wurden auch wieder kassiert, weil sie sich nicht durchsetzen konnten: Als Fehler gelten fortan beispielsweise Ketschup (richtig: Ketchup) oder Majonäse (richtig: Mayonnaise).



Schon in den letzten Jahren wurden queere Worte in das Standardwörterbuch aufgenommen: So ist "Regenbogenfamilie" etwa erst seit 2009 ein Duden-Wort (queer.de berichtete). (dk)

