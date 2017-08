Aaron Carter ist wieder solo

Im letzten Monat gaben Madison Parker und Aaron Carter noch ein Interview, in dem Carter über Hochzeitspläne redete (Bild: Screenshot ET)

Aaron Carter und seine Freundin Madison Parker gehen fortan getrennte Wege. Das bestätigten Sprecher des Sängers und der Fotografin am Montag gegenüber US-Medien. Bei der Trennung handle es sich um eine "einvernehmliche Entscheidung", so Carters Sprecher laut dem TV-Magazin "Entertainment Tonight". Das Magazin berichtet auch, dass sich das Paar bereits vergangene Woche entschieden habe, die Liebesbeziehung zu beenden. Carters Sprecher betonte jedoch, dass sich die beiden nach wie vor "respektieren und lieben".



Die Nachricht von der Trennung verbreitete sich nur rund einen Tag nach Carters Coming-out als bisexuell (queer.de berichtete). Der 29-Jährige hatte am Wochenende auf Twitter geschrieben, er habe mit 13 Jahren gemerkt, dass er Jungs und Mädchen attraktiv finde. Mit 17 habe er erstmals sexuelle Erfahrungen mit einem Mann gesammelt, "zu dem ich mich hingezogen fühlte, mit dem ich auch arbeitete und aufwuchs". Seinen Tweet beendete er mit einem Zitat des schwulen britischen Sängers Boy George: "Ich habe mich gefühlt, als gehörte ich nicht dazu, ich habe einfach so getan, als ob."

Seit einem Jahr ein Paar

Carter und Parker hatten sich laut Medienberichten auf Instagram kennengelernt und gingen seit letztem Jahr miteinander aus. Erst vergangenen Monat hatte Carter in einem Interview mit "Entertainment Tonight" erzählt, er wolle Parker heiraten und mit ihr eine Familie gründen. "Ich möchte ein guter Vater und ein Vorbild sein", sagte er damals.



Im vergangenen Monat sorgte das Paar für Schlagzeilen, als die beiden im US-Bundesstaat Georgia bei einer Fahrzeugkontrolle angehalten wurden. Im Wagen fanden die Beamten Marihuana. Carter, der das Auto fuhr, wurde wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen.



Aaron Carter war in den Neunzigerjahren als Teeniestar bekannt geworden. Der jüngere Bruder von Nick Carter, einem Bandmitglied der Backstreet Boys, veröffentlichte sein erstes Album im Alter von neun Jahren. Mit eingängigen Songs wie "Crush on You", "Crazy Little Party Girl" und "I'm Gonna Miss You Forever" konnte er sich weltweit ganz vorne in den Charts platzieren. Er blieb auch später im Musikgeschäft, konnte aber nicht mehr an den Erfolg seiner Kindheit anknüpfen. (dk)