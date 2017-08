Bekleidungsfirma irritiert mit Regenbogen-Hakenkreuzen

Diese Hemden sollten laut den Machern dabei helfen, das Hakenkreuz wieder zu einem positiven Symbol zu machen

Der amerikanische Online-Versandhändler Teespring hat mit dem inzwischen eingestellten Verkauf von T-Shirt und Pullis mit Hakenkreuzen scharfe Kritik hervorgerufen. In mehreren Designs ist das sogenannte "New Swastika" unter anderem mit Regenbogenfarben unterlegt worden und enthält Worte wie "Love", "Peace" oder "Zen". Die Preise der Bekleidungsstücke betrugen zwischen 20 und 35 US-Dollar.



Die Produktionsfirma KA Design erklärte in einem Vorstellungsvideo auf ihrer Facebook-Seite, das Hakenkreuz sei ein 5.000 Jahre altes positives Symbol, das von den Nationalsozialisten pervertiert worden sei. "Die Nazis haben die Swastika genommen, um 45 Grad gedreht und zu einem Symbol von Hass, Angst, Krieg, Rassismus und Macht umgestaltet."



Bevor Hitler die Swastika für den Nationalsozialismus nutzte, habe es sich um ein buddhistisches und hinduistisches Zeichen für Glück gehandelt. Man wolle erreichen, dass dieses Symbol wieder positiv besetzt wird: "Die Swastika kommt zurück, vereint mit Frieden, Liebe, Respekt und Freiheit", so KA Design.



Wenig überraschend kam es am Wochenende zu heftigen Protesten gegen den Verkauf der Hakenkreuzbekleidung. Auf der Homepage der Verkäuferseite schrieb etwa ein Nutzer: "Wenn das ein PR-Gag war, dann habt ihr es versaut. Das ist geschmacklos, nicht durchdacht und einfach nur abscheulich. Sechs Millionen Juden haben ihr Leben durch die Nazis verloren."

"Was kommt als nächstes? Das IS-Symbol, um Geschlechter-Gleichheit zu bewerben?"

Auch in Israel gab es scharfe Kritik am Verkauf der Hakenkreuz-Bekleidungsstücke, nachdem praktisch alle großen Zeitungen des Landes darüber berichtet hatten. Arsen Ostrovsky vom "Israeli-Jewish Congress", einer Organisation der israelischen Juden, nannte die Hemden "obszön und widerlich". "Das Hakenkreuz war vielleicht mal ein Symbol des Friedens, aber heute weckt das es fast ausschließlich andere Assoziationen." Er fragte weiter: "Was kommt als nächstes? Das IS-Symbol, um Geschlechter-Gleichheit zu bewerben?"



Das einzige Lob für die Aktion kam von ganz weit rechtsaußen. So erklärte Andrew Anglin, der Chef der amerikanischen Neonazi-Plattform "Daily Stormer", er habe bereits seit Jahren versucht, das Hakenkreuz wieder hoffähig zu machen. Anglin dankte den "Hippies" dafür, dass sie seine Arbeit übernommen hätten.



Nach Kritik versuchte KA Design am Wochenende, die Wogen zu glätten, indem die Hakenkreuze auf den Shirts mit roter Farbe durchgestrichen wurden. Inzwischen ist die Verkaufsseite jedoch offline. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte die Firma am Montag: "Hass und der Nazismus haben gewonnen." Man habe mit den Shirts das Schlimmste in den Menschen hervorgebracht. "Wir glauben an eine Welt der unendlichen Vergebung. Wir vergeben jedem. Und wir hoffen, dass uns vergeben wird." Darunter postete die Firma auf Regenbogenfarben das Wort "Love" – und platzierte ein Hakenkreuz in das "o". (dk)