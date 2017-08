Emo-Rapper Lil Peep outet sich als bisexuell

Lil Peep heißt bürgerlich eigentlich Gustav Åhr (Bild: Instagram / lilpeep)



Der amerikanische Rapper Lil Peep (bürgerlich: Gustav Åhr) hat sich am Dienstag auf Twitter als bisexuell geoutet. Das 20-jährige Nachwuchstalent aus Long Island bei New York City schrieb in zwei Tweets: "Ja, ich bin ein Bisexueller, der einen Kuss will."



So kurz und prägnant kann ein Coming-out sein

Lil Peep hatte seine Karriere vor zwei Jahren gestartet und behandelt in seinen Songs Themen wie Depressionen, Beziehungen oder Drogengebrauch. Wegen seines besonderen Stils wurde er vom Musikmagazin "Pitchfork" als Emo-Hoffnung für die Zukunft beschrieben. Emo steht für "emotional hardcore" und ist ein Musik-Subgenre, das in den Achtzigerjahren aus der Punk-Bewegung heraus entstand. Mehrere Musikexperten sagten dem 1996 geborenen Künstler eine große Zukunft in der Musikindustrie voraus.

"Ich war sehr eigenbrötlerisch und depressiv"

Im amerikanischen Hip-Hop-Magazin XXL erzählte Lil Peep im Mai von seinem eigenen Kampf gegen Depressionen: "Es gab einen Punkt, als ich zwei Monate nicht aus dem Haus hinaus gegangen bin. Ich war sehr eigenbrötlerisch und depressiv." Die Musik habe schließlich dazu beigetragen, dass er sein Schlafzimmer wieder verlassen habe.



In dem Interview erzählte der 20-Jährige auch, woher sein Name stammt: "Meine Mutter hat mich Peep genannt, seit ich ein Baby war. Ich war also immer schon Peep." Er bezeichnete es als "surreal", wie schnell seine Popularität angewachsen sei. "Das ging so schnell, dass es fast nicht real erschien", sagte Peep.



Bislang hat der Emo-Rapper noch keinen Vertrag mit einer großen Plattenfirma unterzeichnet. Auf Youtube sind seine Songs allerdings sehr populär: Das Lied "White Wine" wurde bereits rund sechs Millionen Mal angeklickt, "Benz Truck" mehr als fünf Millionen Mal, "The Way I See Things" brachte es bislang auf 4,6 Millionen Klicks. Vor rund zwei Wochen veröffentlichte er sein neuestes Video "The Brightside", das Fans bislang eine dreiviertel Million Mal angesehen haben. (cw)