Conchita Wurst sagt Auftritt aus Protest ab

Der Koffer war schon gepackt: Conchita Wurst mit den drei Musikern der Flüchtlingsband Basalt (Bild: Conchita Wurst / facebook

Die österreichische Pop-Sängerin Conchita Wurst hat am Freitag ihre Teilnahme am Edinburgh International Festival abgesagt – nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt. Der Grund: Ihren Begleitmusikern der Band Basalt wurden Visa für Großbritannien verweigert. Das Trio besteht aus den in Wien lebenden syrischen Flüchtlingen Amjad, Noor und Almonther.



Wurst kritisierte die Entscheidung der britischen Behörden als "bedauerliche Tatsache". "Es tut uns allen sehr leid, weil wir uns auf den Auftritt gefreut hatten", schrieb die Eurovision-Siegerin in einem Facebook-Post. "In unseren Herzen sind wir bei Euch!", hieß es auch in einer Videobotschaft der Musiker an die Fans in Schottland.



Beim Festival ging es um die Integration von Flüchtlingen

Das Edinburgh International Festival war in diesem Jahr der Zusammenarbeit zwischen europäischen Künstlern und Migranten gewidmet. Entsprechend verärgert reagierten die Organisatoren: "Die Symbolik dieser Entscheidung ist wirklich furchtbar", erklärte Festival-Direktor Fergus Lineham gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Man habe eigentlich zeigen wollen, "wie unterschiedliche Menschen die kulturelle Geographie eines Ortes bereichern können". Die Veranstalter kündigten laut "Guardian an", sich weiterhin um Visa bemühen und das Konzert nachholen zu wollen, notfalls 2018.



Facebook / Conchita Wurst | Conchita und Basalt im Musikvideo zum Song "A Small House"

Auch Konzert in Leipzig abgesagt



Parallel wurde bekannt, dass auch Conchita Wursts Konzert "From Vienna With Love" am 6. November im Leipziger Gewandhaus abgesagt wurde – offiziell "aus technischen Gründen". Die gemeinsamen Auftritte mit dem National Philharmonic Orchestra Berlin am 7. November in der Berliner Philharmonie und am Tag darauf in der Hamburger Laeiszhalle finden jedoch statt. Noch sind Tickets erhältlich.



Am Freitagabend strahlte das ZDF die beeindruckende Doku "Kessler ist … Conchita" aus. Das halbstündige Porträt der Sängerin kann in der ZDF-Mediathek online angeschaut werden. (cw)