"Verstehen Sie Spaß?" von hinten

Wer würde sich von diesen Jungs nicht gern den Wagen waschen lassen? (Bild: Screenshot)

Voll lustig oder absolut daneben? Die kanadische Fernsehshow "Just for laughs", die wie das deutsche Pendant "Verstehen Sie Spaß?" Menschen mit versteckter Kamera reinlegt, hat passend zur Pride-Saison ein "Best of"-Video ihrer Streiche mit LGBT-Bezug veröffentlicht.



Das Konzept der Pranks ist nicht besonders originell, auch wird sehr tief in die Klischeekiste gegriffen – die Reaktionen der ahnungslosen "Opfer" sind dennoch Gold wert.



In dem Zusammenschnitt werden vor allem Heteros immer wieder in "Schwulitäten" gebracht. Wenn entweder drei Autowäscher eine "sexy" Performance einlegen, homosexuelle Polizisten auf Passanten eifersüchtig werden oder der Aufpasser eines patriotischen Kanada-Infostands unerwartet für die Homoliebe wirbt.



In dem knapp achtminütigen Video werden insgesamt fünf Streiche präsentiert. (cw)