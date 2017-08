Fantasypride: Von der Achterbahn zum Wet-T-Shirt-Contest

Auch diese Jungs werden wohl dieses Jahr wieder dabei sein (Bild: Fantasypride)



, noch kein Kommentar

Phantasialand Brühl

Der Fantasypride im Phantasialand in Brühl bei Köln ist bereits eine gute alte Tradition: 2002 wurde der erste "Gay Day" veranstaltet – in Deutschland damals eine Premiere! Oft kopiert, nie erreicht, findet der Fantasypride in diesem Jahr bereits zum 14. Mal statt – man sollte sich also den 9. September in den Kalender eintragen.



Auch dieses Mal wird ab 9 Uhr morgens wieder der Prosecco fließen, während Attraktionen wie die Black-Mamba-Achterbahn oder die Intamin-Wildwasserbahn grölende Schwule und Lesben hin- und herschüttelt. Fast 24 Stunden kann in dem Park gefeiert werden.



Wie in jeden Jahr ist den ganzen Tag hindurch für Unterhaltung gesorgt: Ab 14 Uhr gibt es auf der Kleinkunstbühne eine Mischung aus Gesang und Comedy. Ein Highlight ist ab 16 Uhr der traditionelle Wet-T-Shirt-Contest, der zu den beliebtesten Events des Fantasypride gehört. Hier kann jedermann seine Muskeln spielen lassen und mit seinem Sixpack, durchtrainierten Körper oder einfach nur mit seinem Charme gewinnen. Und wer noch ohne Mr. Right ist, kann am Abend an der Junggesellenversteigerung teilnehmen.





Bis in die Puppen tanzen

Auch eine Abendshow und -party werden geboten: Ab 20 Uhr steigt im Silverado Theatre die große Fantasypride-Show. Und ab 22 Uhr können die partyorientierten Besucher tanzen bis zum Umfallen. Fünf DJs werden zwei Areas bis in die Morgenstunden mit heißen Beats beschallen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Mainstream, Schlager, Pop, Achtziger und Neunziger sowie Charts auf der Main-Area und satten House- und Elektrobeats im zweiten Floor.



Und wer mal eine Pause braucht: Die Achterbahnen Winja's Fear und Winja's Force werden hoch oben in den Dächern von Wuze Town bis weit in die Nacht fahren.



Das Phantasialand bietet auch eigene Übernachtungsmöglichkeiten: Wer zwischen den Achterbahnfahrten und Finalshow schnell unter die Dusche springen oder nach einer durchgefeierten Partynacht sofort in ein bequemes Bett fallen möchte, kann direkt auf der Phantasialand-Website ein Gesampaket buchen. Einzeltickets sind ebenfalls erhältlich, und es gibt bei Vorbestellungen im Vergleich zum regulären Tagesticket einen Rabatt von 5 Euro.



Und auch für Menschen, die nicht mehr ins Auto springen wollen, ist der Fantasypride leicht zu erreichen: Ein Shuttlebus bringt Bahnfahrer von den Haltestellen Brühl-Mitte und Brühl-Hauptbahnhof direkt in den Park. Außerdem gibt es ab 19 Uhr stündlich einen kostenlosen Shuttleservice zum Kölner Rudolfplatz – dort kann man in den Bars von Maxbar über Ruhrpott bis Mumu gleich weiterfeiern. Der letzte Bus fährt um 4 Uhr in die Domstadt. (cw)