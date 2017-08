Gloria von Thurn und Taxis ruft zu Gebeten gegen sexuelle Vielfalt auf

Gloria von Thurn und Taxis im vergangenen Jahr in der WDR-Talkshow "Ich stelle mich" (Bild: WDR)

In einem Kommentar für die neueste Ausgabe der "Katholischen SonntagsZeitung" ruft Gloria von Thurn und Taxis zu Gebeten gegen Schulaufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auf. "Mittlerweile gibt es offiziell 60 verschiedene Geschlechteridentitäten, von Transgender bis Pangender und intersexuell", beklagt sich die 57-Jährige unter der Überschrift "Maria, die Mittlerin der Gnaden" anlässlich des bevorstehenden Festtags Mariä Himmelfahrt am 15. August. "Den Kindern soll bereits in der Vorschule spielerisch beigebracht werden, wie sich sexuelle Vielfalt angeblich positiv auswirkt."



Als Katholikin will Gloria von Thurn und Taxis das nicht hinnehmen: "Es ist heute wichtiger denn je, die Gottesmutter im Gebet anzurufen", heißt es weiter in ihrem Kommentar. "Wir brauchen ihren Schutz, Ihren Rat, aber vor allem die Gnade, uns aus der Unfreiheit zu befreien, damit wir frei als Gotteskinder leben können. Dafür feiern wir sie und dafür pilgern wir zu ihr, damit Sie unser Herz erleuchtet, um nicht unterzugehen in der Unfreiheit unserer Zeit."



Die "Katholische SonntagsZeitung" ist das offizielle Blatt des Bistums Regensburg und wird von Bischof Rudolf Voderholzer herausgegeben. Der Dogmatiker ist ein Unterstützer der "Demo für alle" (queer.de berichtete). Die Eheöffnung für homosexuelle Paare bezeichnete Voderholzer als "Abkehr von einer in der Menschheitserfahrung seit unvordenklichen Zeiten hochgehaltenen und vom Grundgesetz ausdrücklich geschützten Institution" (queer.de berichtete).



Jahrelanger Kampf gegen Homosexualität



Gloria von Thurn und Taxis war bereits mehrfach mit homo- und transphoben Äußerungen aufgefallen. Bei "Menschen bei Maischberger" erklärte sie etwa 2008, dass Homosexualität "contra naturam" sei und warnte Schwule und Lesben davor, dass sie in die Hölle kommen (queer.de berichtete). Einige Tage später meinte sie gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass es "reine Homosexualität so gar nicht gibt", dies sei nur eine Modeerscheinung oder ein "Kult" (queer.de berichtete).



Im vergangenen Jahr räumte die selbsternannte Fürstin in der Sendung "Ich stelle mich" überraschend ein, dass sie als Kind lieber ein Junge gewesen wäre, und ließ sich zu dem Satz hinreißen: "Ich bin vielleicht eine Transe" (queer.de berichtete).



Zum Entsetzen von Opferverbänden hatte Gloria von Thurn und Taxis im Juli den Missbrauchskandal bei den Regensburger Domspatzen relativiert. Der Vorwurf, dass die Institution die Fälle ermöglicht habe, sei "totaler Schmarrn, das ist einfach richtig gemein", erklärte sie gegenüber dem Bayrischen Rundfunk zu den über 500 Fällen von Kindesmisshandlung und -missbrauch. "In jeder Schule, in jedem Sportverein gibt es dieses Phänomen und das wird es auch immer geben. Man geht gerne auf die Kirche los und das ist ein gefundenes Fressen." (mize)