Pfefferspray-Angriff auf CSD-Besucher in St. Petersburg

Eine verletzte junge Frau nach dem Angriff inzwischen gibt es Videos der Attacken (s. weiter unten)

Rund 100 Menschen haben am Samstag an einem zunchst friedlichen CSD auf dem Marsfeld in St. Petersburg teilnehmen knnen. Dabei entrollten sie unter anderem eine groe Regenbogenflagge und gingen in Reden auf ihre Situation vor Ort und die Lage von LGBTI in Tschetschenien ein.





Die Polizei hatte die Teilnehmer gewhren lassen. Die Kundgebung war in dieser Form erst am Vortag angemeldet worden, nachdem die Behrden zuvor mehrere geplante Kundgebungsorte abgelehnt hatten, unter Verweis auf vermeintliche andere Kundgebungen, Baustellen und das Gesetz gegen Homo-"Propaganda". Die Organisatoren hatten die Ablehnungen am Freitag vor Gericht gebracht; whrend ein Beschluss zu den Verboten fr nchste Woche erwartet wird, ergab sich in der Verhandlung die Mglichkeit, das Marsfeld zu nutzen.



Nach offiziellem Ende der Kundgebung nahm die Polizei allerdings eine Teilnehmerin fest, die noch ein Schild mit dem Aufdruck "Ich liebe meine Frau" hochhielt. Sie wurde zu einer Polizeiwache gebracht. In der Regel werden Personen, die bei solchen Protesten festgenommen wurden, binnen Stunden nach Aufertigung einer Anzeige freigelassen.





Angriff bei Abreise

Beim Fortgehen vom Marsfeld attackierten zudem mehrere Jugendliche CSD-Teilnehmer und sie begleitende Journalisten mit Pfefferspray aus Sprhpistolen. Mindestens fnf Personen wurden dabei verletzt, eine junge Frau wurde direkt in die Augen getroffen. Sanitter waren schnell zur Stelle, um sie in ein Krankenhaus zu bringen.

Direktlink | Der Moment des Angriffes

Die mutmalich nationalistischen Jugendlichen waren zuvor am Marsfeld aufgetaucht, wurden aber von der Polizei nicht zum CSD vorgelassen, der auch von einigen Aktivisten der "Nationalen Befreiungsbewegung" durch Zwischenrufe gestrt wurde. Die Beamten hatten sich Berichten zufolge geweigert, die CSD-Teilnehmer nach Abschluss der Kundgebung sicher zur Metro zu begleiten.



In den letzten Jahren war es im Zuge von LGBTI-Demonstrationen in der Stadt immer wieder zu Festnahmen und Gewalt gekommen. Zuletzt wurden im Frhjahr mehrere Personen festgenommen, die im Rahmen der allgemeinen Demonstration zum 1. Mai auf die Schwulenverfolgung in Tschetschenien hinweisen wollten (queer.de berichtete). Bereits 2016 war es bei dem Protest zu gezielten Festnahmen queerer Teilnehmer gekommen (queer.de berichtete), whrend in den meisten Jahren zuvor LGBTI-Aktivisten oft unbehelligt an der traditionellen Kundgebung teilnehmen konnten.



Anders als in Moskau, wo der CSD und hnliche Demonstrationen immer verboten wurden und diese praktisch immer in der Festnahme der Teilnehmer und teilweise in Gewalt durch Gegendemonstranten endeten, ist das Bild in St. Petersburg durchwachsener: Mal konnten Kundgebungen zum CSD oder zum Internationalen Coming-out-Tag stattfinden, mal wurden sie unterbunden. Mehrfach gingen Bilder von festgenommenen oder durch Gegendemonstranten verletzten Aktivisten um die Welt (queer.de berichtete).



2014 machte der Schuss-Angriff auf einen Coming-out-Treff in der Stadt weltweite Schlagzeilen, ein junger Aktivist wurde dabei an einem Auge verletzt (queer.de berichtete). Die mangelnde Aufklrung des Falls und seine Einstufung als "Hooliganismus" statt eines Hassverbrechens wird in Krze Thema beim Europischen Gerichtshof fr Menschenrechte, der eine Beschwerde des inzwischen in den USA lebenden Aktivisten annahm. Das Gericht hatte krzlich erstmals geurteilt, dass Gesetze gegen "Homo-Propaganda" gegen die Menschenrechtskonvention verstoen Russland will Einspruch erheben (queer.de berichtete). (nb)