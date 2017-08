Pfarrer vergleicht Homosexualität mit "Mehlstaub-Allergie"

Die evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Nicolai in Aue war die erste Gemeinde, die Jens Ullrich ein Begegnungsverbot mit Jugendlichen erteilte

In der Evangelischen Kirche in Sachsen verschärft sich der Streit um einen schwulen Jugendwart. Mehrere Kirchengemeinden aus dem Erzgebirge hatten dem 54-jährigen Jens Ullrich, der seit 18 Jahren für die Kirche im Kirchenbezirk Aue arbeitet, nach seiner Verpartnerung ein Predigt- und Begegnungsverbot mit Jugendlichen erteilt (queer.de berichtete).



Gegenüber "Tag24" verteidigte Jörgen Schubert, Pfarrer der Auer Kirche St. Nicolai, die diskriminierende Maßnahme am Samstag mit einem Vergleich: "Wenn einer eine Mehlstaub-Allergie hat, dann kann er auch nicht Bäcker werden." Ullrich habe eine Grenze überschritten und Gemeindemitglieder mit seiner "Lebensweise", die nicht bibeltreu sei, vor den Kopf gestoßen. "Als Kirchner oder Friedhofsgärtner könnte jemand wie er hier arbeiten. Aber als Jugendwart im Verkündigungsdienst hat er eine Vorbildfunktion im Jugendbereich und sollte keinen Anstoß geben."

Auch Unterstützung für schwulen Jugendwart

Unterstützung bekam Jens Ullrich dagegen aus dem benachbarten Schneeberg. Die Verbote seien "sehr, sehr bedauerlich und schlecht", meinte Pfarrer Frank Meinel von der Kirche St. Wolfgang. "Ich habe die Erwartung an diese Gemeinden, dass sie die Entscheidung revidieren."



Superintendent Dieter Backmann hält die Verbote zwar für ungültig, will allerdings die Gemeinden nicht zu einer Umkehr zwingen: "Wir suchen hier mit den Gemeinden das vermittelnde Gespräch und werden vermeiden, etwas gegen den erklärten Willen der Gemeinden durchzusetzen."



Das Mobbing von Jens Ullrich begann bereits im Herbst 2015, als er sich mit seinem Freund verpartnerte. Das Paar überlegte fast zwei Monate, ob es ein Foto der Hochzeit auf Facebook veröffentlichen sollte. Als sich die beiden schließlich dazu durchrangen, schrieb die evangelikale Nachrichtenagentur Idea einen nicht gerade wohlwollenden Artikel mit der Überschrift: "Jugendwart 'heiratet' jungen Mann aus Venezuela".



Kurze Zeit später verbot der Vorstand der St.-Nicolai-Gemeinde dem Jugendwart Predigten und den Kontakt mit Jugendlichen – mit Verweis auf die Bibel. Mehrere weitere Gemeinden folgten seitdem. Sächsische Protestanten schrieben Ullrich zudem gehässige Briefe – in einem hieß es etwa, dass Homosexualität eine "Krankheit wider den Heiligen Geist" sei. (cw)