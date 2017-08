Honeymoon auf Malta

, noch kein Kommentar

Malta

Die Mittelmeerinsel Malta, 95 Kilometer südlich von Sizilien im Mittelmeer gelegen, ist gerade so groß wie das Stadtgebiet von München, hat nur rund 435.000 Einwohner und ist somit der winzigste EU-Staat. Wer hier auf Entdeckungstour geht, wird jedoch umso überraschter sein, was sich alles in dieser kleinen Schatztruhe verbirgt…



Die kurzen Wege vor Ort erweisen sich als ideal für einen City- oder Wochenendtrip, und es lassen sich vielfältige Urlaubstage erleben. Malta ist dabei in weniger als drei Flugstunden nonstop aus Deutschland zu erreichen.



Die Insel blickt auf 7.000 Jahre bewegte Geschichte zurück – von prähistorischen Tempeln bis hin zur Ära des Malteserordens, der im Jahr 1566 die Hauptstadt Valletta erbaute. Valletta wird im Jahr 2018 Europäische Kulturhauptstadt sein.

Das LGBT-freundlichste Land Europas



Eine Reise in die Vergangenheit;: Spaziergang durch die stille Stadt Mdina (Bild: Visit Malta)

Das kleine Malta blickt jedoch keineswegs in die Vergangenheit, sondern geht mit umso rascherem Tempo in die Moderne. Gute Neuigkeiten für die LGBT-Community, denn nachdem bereits im Jahr 2014 eingetragene Lebenspartnerschaften inklusive Adoptionsrecht eingeführt wurden, öffnete das maltesische Parlament im Juli 2017 – fast einstimmig – die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (queer.de berichtete). 2015 beschloss Malta eines der wohl fortschrittlichen Gesetze für Trans- und Intersexuelle und verbot als erster Staat Europas ab 2016 sogenannte "Konversionstherapien". Nicht verwunderlich, dass Malta erneut das aktuelle ILGA-Ranking anführt.



Ob Urlaub, Kurztrip, Hochzeit oder Honeymoon – Malta lockt mit über 300 Sonnentagen im Jahr, mediterran-britischem Lifestyle, pulsierendem Nightlife, hervorragenden Restaurants und zahllosen Festivals – auch im milden Herbst und Winter. Beim Tauchen, Schnorcheln, Kajakfahren oder Segeln lässt sich das azurblaue Mittelmeer rund um Malta, Gozo und Comino genießen. Auch Mountainbike-, Wander- und Kletterfans kommen – besonders auf Gozo – voll auf ihre Kosten.



Wer auf Malta den Bund für das Leben schließen will, findet traumhafte Trauungslocations wie prächtige, historische Palazzi und Gärten oder lauschige Strände. Professionelle Agenturen stehen Paaren mit Rat und Tat zur Seite und arrangieren Trauungen für jeden Geschmack und Geldbeutel. (cw)