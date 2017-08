Tom Reynolds / flickr) Ob sich Adoptivkinder geschlechtstypisch oder -untypisch verhalten, liegt nicht an der sexuellen Orientierung der Eltern (Bild:

Adoptivkinder, die von schwulen oder lesbischen Paaren aufgezogen werden, unterscheiden sich in geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen nicht von Adoptivkindern mit heterosexuellen Eltern. Das ist das Ergebnis einer Studie unter Leitung der Verhaltensforscherin Rachel H. Farr von der University of Kentucky in Lexington, die am Dienstag im Fachmagazin "Sex Roles" veröffentlicht wurde.



Die Forscher untersuchten über einen längeren Zeitraum insgesamt 106 amerikanische Adoptivfamilien, die entweder von schwulen, lesbischen oder heterosexuellen Paaren angeführt wurden. Dabei wurde analysiert, ob sich die Kinder – zunächst im Vorschulalter, dann später als Grundschüler – geschlechtstypisch oder -untypisch verhielten. So beobachteten die Wissenschaftler, wie die Vorschul-Kinder spielten, und ließen die Eltern Fragebögen ausfüllen. Fünf Jahre später befragten sie die gleichen Kinder nach ihren Vorlieben.



Das Ergebnis: Die Forscher konnten keine messbaren Verhaltensunterschiede zwischen Kindern aus "traditionellen" Familien und aus Regenbogenfamilien feststellen. Die meisten Kinder verhielten sich so, wie es geschlechtlichen Klischees entspricht. Einen Unterschied machte allerdings aus, welche Spielzeuge oder Spiele die Kinder im Vorschulalter bevorzugten; spielten sie eher mit Objekten, die eher dem anderen Geschlecht zugeordnet werden, interessierten sie sich fünf Jahre später eher für rollenuntypische Berufe oder Aktivitäten.

Farr: Hetero-Eltern "nicht notwendig" für typische geschlechtliche Entwicklung

Für die Studienleiterin ist das Ergebnis eindeutig: "Es scheint so, dass es nicht notwendig ist, sowohl ein männliches als auch ein weibliches Vorbild zu Hause zu haben, um die typische geschlechtliche Entwicklung unter adoptierten Kindern hervorzurufen. Das Geschlecht der Eltern hat keinen Einfluss auf die geschlechtliche Konformität", erklärte Farr.



Das Ergebnis dürfte allerdings nur bedingt Auswirkungen auf die politische Debatte haben, da viele Homo-Gegner generell Forschungsergebnisse ablehnen, die ihren Thesen widersprechen. So erklärte der republikanische Parlamentsabgeordnete Steve King im vergangenen Jahr, dass er Studienergebnisse zum Klimawandel und zu Regenbogenfamilien generell nicht ernst nähme, und erklärte selbstsicher: "Ein männliches Vorbild und ein weibliches Vorbild zu Hause zu haben – speziell das Modell von Vater und Mutter, die als Team zusammenarbeiten – das ist der beste Weg; es ist zu hoffen, dass alle Kinder so erzogen werden" (queer.de berichtete).



Rachel H. Farr hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres Teilergebnisse ihrer Untersuchungen an Adoptivkindern veröffentlicht. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass Adoptivkinder in Regenbogenfamilien genauso glücklich und gesund sind wie Kinder, die von heterosexuellen Paaren großgezogen werden (queer.de berichtete). (dk)