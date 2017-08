Ein Freizeitpark für die queere Familie

Der "Rosa Tag" findet jährlich seit 2005 zum Abschluss der CSD-Saison im Norden im Heide Park Resort statt (Bild: CSD Nord e.V.)



Heide Park Resort

Wenn sich am 2. September Tausende Lesben und Schwule aus ganz Norddeutschland unter die verwunderten heterosexuellen Besucher des Heide Park Resorts bei Soltau mischen, ist klar: es ist wieder "Rosa Tag".



Die Idee für den "Rosa Tag" entstand im Jahr 2005 innerhalb der CSD-Nord-Kooperation (dem Vorläufer des CSD Nord e.V.), um eine gemeinsame Abschlussveranstaltung aller norddeutschen CSDs zu verankern. Ziel war und ist es, in einem "Freizeitpark für die ganze Familie" auch die Community sichtbar werden zu lassen.

Auswahl zwischen neun Achterbahnen

Ob mit der oder dem Liebsten, den allerbesten Freunden, Kollegen oder der schwul-lesbischen Jugendgruppe – das Heide Park Resort als Norddeutschlands größter Freizeitpark bietet mit neun Achterbahnen, 50 Attraktionen und Shows viele Möglichkeiten, einen erlebnisreichen "Rosa Tag" mit der queeren Familie zu verbringen.



Einen Meeting-Point mit einigen Aktionen für die LGBTI-Gäste wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Adrenalin-Junkies raubt der "Flug der Dämonen", Deutschlands einziger Wing Coaster, jegliche Orientierung. Frei nach Lust und Laune – oder Nervenkitzel-Bereitschaft – wählt jeder "Rosa Tag"-Besucher selbst sein individuelles Erlebnis von ruhig und gemütlich bis temporeich und atemberaubend aus.



Ultimative Geisterjagd mit "Ghostbusters 5D"



Im freien Fall mit "Scream", dem höchsten Gyro-Drop-Tower weltweit, blitzschnell in die Tiefe. Oder kopfüber in der Hänge-Loopingbahn "Limit". Oder mit der Schweizer Bobbahn pfeilschnell durch den stählernen Eiskanal. Oder durch wilde Berglandschaften schaukeln in der Wildwasserbahn. Neu in 2017: "Ghostbusters 5D", die ultimative Geisterjagd!



Normalerweise kostet der Eintritt in das Heide Park Resort 46 Euro. An der "Rosa Tag"-Sonderkasse zahlt man jedoch bei Vorlage des diesjährigen CSD-Nord-Flyers nur die Hälfte. Den Flyer gibt es online zum Ausdrucken. Der Gewinn aus dem Verkauf der Sondertickets geht direkt an den CSD Nord e.V. (cw)