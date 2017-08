Die "Sticks & Stones" kommt nach München

In Berlin ist die schwul-lesbische Karrieremesse "Sticks & Stones" seit vielen Jahren etabliert (Bild: Gabriele di Stefano)

Europas größte schwul-lesbische Karrieremesse "Sticks & Stones" zieht – pünktlich zum Oktoberfest – erstmals in den Süden. Am Samstag, den 16. September treffen im Muffatwerk LGBTI-Jobsuchende und Arbeitgeber aufeinander. Daneben findet auf zwei Bühnen Talks zum Thema LGBTI in der Arbeitswelt statt. Zu den Keynote-Speakern gehört u.a. der ehemalige Telekom-Vorstand und jetzige FDP-Bundestagskandidat Thomas Sattelberger.



Vom Start-Up bis zum Großkonzern sind Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen beteiligt.. Zu den Ausstellern gehören u.a. ProSiebenSat.1, die Bundeswehr, Vodafone, Allianz, Daimler und Siemens Management Consulting. Zudem werden Vereine und Initiativen aus Münchens queerer Community vor Ort sein, um ihre Arbeit vorzustellen.

Coachen zwischen Brezeln und Blasmusik

Daneben können sich die Teilnehmenden zwischen Brezeln und Oktoberfestmusik kostenlos coachen, einen Lebenslauf von Experten überprüfen oder Bewerbungsfotos machen lassen. Am Folgetag sind alle Besucher eingeladen, zusammen mit den Organisatoren, Speakern und Ausstellern in der Bräurosl am "Gay Sunday" zu feiern.



Aussteller bei der "Sticks & Stones" in Berlin (Bild: Gabriele di Stefano)

Die "Sticks & Stones" hat es sich zum Ziel gesetzt, offene Unternehmen mit lesbischen und schwulen Jobsuchenden zu vernetzen. Alle Aussteller fördern nachweislich eine akzeptierende Unternehmenskultur und setzen sich für die Wertschätzung von LGBTI ein. Tickets für die "Wiesn Edition" sind für Besucher vorab online kostenlos erhältlich. (cw)