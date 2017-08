Video: Coming-out vor dem 5-jährigen Bruder

Oliver und Alfie vor der Kamera (Bild: Screenshot)

Allen Menschen, die noch immer vor einer vermeintlichen "Frühsexualisierung" warnen, sei dieses Video ans Herz gelegt. Es zeigt, dass selbst Fünfjährige schon wissen, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt – und sie damit nicht das geringste Problem haben.



Konkret hat sich der britische Vlogger Oliver Potter vor seinem kleinen Bruder Alfie als schwul geoutet. In dem im Juli veröffentlichten Youtube-Clip tastet sich der 20-Jährige vorsichtig an das Thema heran und fragt den 5-Jährigen, ob er schon bemerkt habe, dass er noch nie eine Freundin hatte. Dann wird Oliver konkreter: Wie würde sich Alfie fühlen, wenn sein Bruder einmal einen Mann heiraten würde?



Das wäre "wirklich cool", entgegnet der kleine Bruder und erwähnt, dass er schon mal einen Film über ein schwules Paar gesehen hat. "Liebe ist Liebe", sagt Alfie gleich mehrfach – und schlägt zur Familiengründung eine Adoption vor. Seine Bruder könne ja mal ein Baby haben, das "verlassen wurde".

Direktlink | Oliver erzählt Alfie erstmals von seinem Schwulsein

"Ich bin so glücklich, dass er als so ein respektvoller, liebevoller junger Mann erzogen wird und ich würde ihn für nichts auf der Welt tauschen", kommentierte Oliver die Reaktion seines kleinen Bruders in einem Instagram-Post.



Von der Resonanz des Videos, das bislang über drei Millionen Mal aufgerufen wurde, sei er völlig überrascht worden, berichtete er Anfang August in einem Nachfolgeclip. Kurz ging er darin auch auf die Kritik ein, Alfie sei zu jung, um mit dem Thema Homosexualität konfrontiert zu werden: "Ich war sicher, dass er das versteht." (cw)