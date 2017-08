Australien: Homofeindliche Poster und Flyer im Vorfeld der Ehe-Abstimmung

Diese extremen wie professionell erstellten Plakate waren in Melbourne an mehreren Stellen der Innenstadt aufgetaucht

Die Warnung von LGBTI-Aktivisten, eine als unnötig empfundene Volksabstimmung zur Ehe-Öffnung für schwule und lesbische Paare in Australien könne zu einem homofeindlich motivierten Wahlkampf führen, scheint sich zu bestätigen. In der australischen Stadt Melbourne sind in der Nacht zum Montag mehrere homofeindliche Plakate mit dem Aufdruck "Stoppt die Schwuchteln" aufgetaucht.



Zwei der drei Motive stellen LGBTI als Kindesmissbraucher dar: Eines zeigt eine große Hand in Regenbogenfarben, die nach einem kleinen Mädchen greift; ein anderes vor einem ebenfalls eingeschüchtert sitzenden Jungen zwei Hände, die Gürtel in Regenbogenfarben halten – so als würde das Kind damit geschlagen werden.



Das dritte Motiv zeigt das internationale Symbol für "Biogefährdung" in Regenbogenfarben – zusammen mit einer Statistik, wonach "Schwuchteln" 55 Prozent aller "HIV-Träger", 82 Prozent aller Syphilis-Fälle oder 37 Prozent der Analkrebs-Erkrankungen ausmachten. Homo-Hasser verbreiten gerne ohne nähere Erklärungen entsprechende Zahlen, um vor vermeintlichen Risiken eines angeblich frei gewählten homosexuellen "Lebensstils" zu warnen – oder wie hier Schwule zugleich als Gefährdung für andere darzustellen.



Unter Berufung auf eine umstrittene Studie warnt das Plakat mit den Gürteln, Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen, wiesen zu 51 Prozent Depressionen auf, 72 Prozent seien übergewichtig. Ganze 92 Prozent würden Opfer von Missbrauch, warnt das Plakat an erster Stelle – "abuse" kann im Englischen sexueller Missbrauch bedeuten, aber auch fortgesetzte Erniedrigung etwa durch Beleidigungen. Das Plakat geht nicht näher auf mögliche Ursachen und auf zahlreiche andere gegenteilige Studien ein – das andere Plakat beklagt hingegen ohne Quellenangabe, "Fags" machten drei Prozent der Bevölkerung, aber 40 Prozent von Kindesmissbrauchern aus.

Homofeindliche Flyer auch in Sydney

In Sydney waren zudem am Wochenende homofeindliche Flyer aufgetaucht, die auf Englisch und Chinesisch vor Homosexualität als "Fluch des Todes" warnten, der Familienlinien auslösche. Auch führe die Ehe-Öffnung zu Frauen-"Plagiaten", die als angebliche Transsexuelle nur darauf warteten, Frauen auf Toiletten zu vergewaltigen.



LGBTI-Aktivisten reagierten entsetzt und erzürnt auf die Kampagnen. "Der Hass, der sich in diesen Postern zeigt, wird die überwältigende Mehrheit der Australier schockieren und anwidern", sagte Rodney Croome von der LGBTI-Organisation "Just Equal" zu den Motiven aus Melbourne. "Wir rufen Premierminister Malcolm Turnbull dazu auf, diese Verunglimpfung zu verdammen und die Grundzüge einer respektvollen Debatte vorzugeben."



Aktivisten hatten zuletzt Turnbull heftig kritisiert, weil die Regierung weiter das Volk über die Ehe-Öffnung abstimmen lassen will – nachdem es für die Abhaltung eines Referendums keine Mehrheit im Parlament gab, setzt sie nun auf eine Briefwahl, die im September beginnen und deren Ergebnis am 15. November bekannt gegeben werden soll (queer.de berichtete). Anders als bei einem seltenen Referendum ist die Teilnahme an der ebenfalls seltenen Briefwahl nicht verpflichtend, ihr Ergebnis für Abgeordnete nicht bindend.



Aktivisten hatten den jahrelangen Streit um die Ehe-Öffnung lange kritisiert, da es im Parlament und in der Bevölkerung eine Mehrheit für die Ehe-Öffnung gibt, Turnbull diese aber auf Rücksicht auf Hardliner in seiner Partei nicht direkt ermöglichen will. Die Kosten der Wahl werden auf 80 Millionen Euro geschätzt. Aktivisten hatten gewarnt, dass die Monate des Wahlkampfs zu einer Erhöhung homofeindlicher Hassrede und gar zu Gewalttaten statt zu einer Befriedung der Gesellschaft führen könnten. (nb)