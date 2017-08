Russland: Entsetzen über Verhaftung von Kreml-kritischen Regisseur

Serebrennikow sah sich wegen seiner Arbeit in Russland immer mehr Anfeindungen und Hürden ausgesetzt (Bild: privat / facebook

Heute, 19:43h, noch kein Kommentar

Die russische Staatsanwaltschaft hat am Dienstag den prominenten Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow in St. Petersburg festgenommen und nach Moskau bringen lassen. Dem 47-Jährigen wirft das Staatliche Ermittlungskomitee vor, zwischen 2011 und 2014 staatliche Gelder in Höhe von 68 Millionen Rubel (knapp eine Million Euro) veruntreut zu haben.



Der international anerkannte Regisseur jüdischer Abstammung, Buddhist und schwul, hatte die Vorwürfe bereits im Mai nach einer kurzen Festnahme, einem Verhör und einer Hausdurchsuchung abgestritten. Ihm wurde der Reisepass abgenommen, zwei Mitarbeiter wurden in Untersuchungshaft genommen und ein weiteres Teammitglied unter Hausarrest gesetzt.



Konkret wird Serebrennikow vorgeworfen, als Leiter des Moskauer Theaters "Gogol-Center" Fördermittel für eine Inszenierung von Shakespeares "Sommernachtstraum" erhalten zu haben, die nie aufgeführt worden sein soll – allerdings wurde das Stück nachweislich im In- und Ausland mehrfach aufgeführt.



Viele nationale und internationale Unterstützer Serebrennikows, darunter die Stuttgarter Oper, für die er im September "Hänsel und Gretel" inszenieren sollte, glauben so auch eher, dass ein prominenter Kritiker des Putin-Regimes mundtot gemacht werden soll.

Nurejew-Stück abgesetzt

Im Sommer hatte es bereits internationale Schlagzeilen zu Serebrennikow gegeben, nachdem seine Ballett-Inszenierung über das Leben des russischen, schwulen Startänzers Rudolf Nurejew drei Tage vor der Premiere vom Bolschoi-Theater abgesagt wurde. Das Theater wies Berichte zurück, es habe sich um Zensur eines gesellschaftskritischen Stücks und um ein Problem mit dem Gesetz gegen "Homo-Propaganda" gehandelt.



Serebrennikows hat bei mehreren Filme Regie geführt, darunter bei der 2016 in Cannes mit dem François-Chalais-Preis ausgezeichneten Satire "Der die Zeichen liest" über einen jungen konvertierten Christen, der seine Mitschüler mit Fanatismus terrorisiert (queer.de berichtete). Auch am Gogol-Theater übte Serebrennikow, der an mehreren Demonstrationen gegen die Regierung teilgenommen hatte, eine umfassende Gesellschafts-, Politik- und Religionskritik; für einen Film über den Komponisten Pjotr Tschaikowski hatte er 2013 Fördergelder zurückgegeben, weil er dessen Homosexualität nicht wie erwünscht verschweigen wollte (queer.de berichtete).



"Unser Freund und prominenter russischer Theaterregisseur Kirill Serebrennikow wurde heute in Moskau festgenommen", beklagt Quarteera, die Vereinigung russischsprachiger LGBTI in Deutschland. "Repressionen und Absurditäten nehmen in Russland ein neues Ausmaß an."

"Hyde Park" in St. Petersburg geschlossen

Erst am Montag hatten nicht nur russische LGBTI einen weitere Repression beklagt: In St. Petersburg soll das Marsfeld nach einem vom Gouverneur Georgy Poltavchenko ("Einiges Russland") unterzeichneten Dekret nicht mehr als Ort freier Meinungsäußerung dienen können. Bisher waren dort nach Vorbild des Londoner Hyde Parks für Demonstrationen keine Genehmigungen oder Anmeldungen erforderlich. Die letzte Demonstration, die dort wie schon mehrfach einen friedlichen Protest durchführen konnte, war am vorletzten Wochenende der CSD.



Positive Bilder wie rechts vom diesjährigen CSD in St. Petersburg könnte es so schnell nicht mehr geben. Hoffentlich gilt das auch für die negativen Bilder

Ursprünglich angemeldete Demonstrationsstrecken hatte die Verwaltung zuvor abgelehnt. Die Polizei schritt nicht gegen den CSD ein, aber auch nicht gegen mehrere Jugendliche, die im Anschluss CSD-Teilnehmer und sie begleitende Journalisten mit Pfefferspray attackiert hatten (queer.de berichtete).



Dieser CSD-Angreifer wurde nach Druck der Presse inzwischen von der Polizei festgenommen

Dieser Angriff hatte in den letzten Tagen noch einen unerwartetes Nachspiel: Die Lokalzeitung "Fotanka" veröffentlichte Bilder der neun Angreifer und bat um Hinweise aus der Bevölkerung, recherchierte zusammen mit einem Journalistennetzwerk ihre Hintergründe in "ultrarechten" Kreisen und der Gruppe "Straight Edge" im sozialen Netzwerk vk – und die Zeitung veröffentlichte ihre vollen Namen. Wenige Tage später nahm die Polizei den 20-jährigen Hauptangreifer fest, angeblich nach eigenen Ermittlungen. (nb)