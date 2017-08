Schwule Dating-App profiliert sich auf Kosten HIV-Positiver

Wie andere Apps des Entwicklers stößt "Daddybear" bislang auf nicht allzu großes Interesse – soll da ein Skandal nachhelfen?

Vor allem in den USA sorgt eine neue Dating-App mit diskriminierenden und ausgrenzenden Aussagen für Wirbel: Die Macher der Anfang August veröffentlichten App "Daddybear" betonten, sie wollen ein Feature einbauen, dass Männern Treffen mit Männern ermöglicht, die "gesund und ohne HIV" sind. Mindestens den Tenor treffend kritisierten in Folge viele Medien, die App wolle HIV-Positive ausschließen.



In einem inzwischen abgeänderten Vorstellungstext zur App hieß es, die "No.1 gay sugar-daddy dating app", die sich über Premium-Accounts zwischen 9 und 29 US-Dollar monatlich finanziert, richte sich an "reiche schwule Daddies", die "gesunde schwule Bären" suchen. Viele Männer aus der Zielgruppe der App seien im Zeitalter von Aids aufgewachsen. "Daher wissen sie, sich und Dich zu schützen und vergnüglichen safen Sex mit Dir zu verbringen."



Nachdem das Portal "Queerty" über eine nur mit Vornamen unterzeichnete Presseerklärung des Unternehmens berichtet hatte, ergänzte das Entwickler-"Team" in einem Kommentar unter dem Artikel, es sei ein "Fakt", dass schwule Männer bei der Auswahl von Partnern besorgter über Gesundheitsfragen als über den Sex seien. "Wenn Du besorgt bist, auf Menschen mit HIV zu treffen, kannst Du nun erleichtert sein, denn mit unserer App versuchen wir unser Bestes, dass alle Nutzer, die Du triffst, gesund und ohne HIV sind". Man denke an ein Feature, mit dem Nutzer ihren "Gesundheitsstatus" verifizieren könnten.

"Keiner möchte Personen, die mit HIV leben, daten"

Nach einem Sturm der Entrüstung in einigen Medien sowie in den Kommentaren im App-Store von Apple (bei "Google Play" taucht die App trotz Ankündigung noch nicht auf), legte der angebliche Geschäftsführer des Unternehmens, "Justin", in per E-Mail verschickten Antworten zu Fragen des Magazins "INTO" noch einmal nach: "Keiner möchte Personen, die mit HIV leben, daten, es sei denn, sie leben selbst damit. Die meisten schwulen Sugar-Daddies leben ohne HIV, daher wollen sie keine ungewollten Souvenirs mit nach Hause bringen."



Eine kritische Bemerkung aus dem Apple-Store

Freilich gibt es mehrere Möglichkeiten, die "Souvenirs" zu verhindern und trotzdem HIV-positive Männer zu daten und mit ihnen vergnüglichen Sex zu haben, Kondome etwa oder eine die Viruslast erfolgreich senkende Behandlung beim positiven Partner oder eine PrEP beim negativen. "Daddybear" betont hingegen gegenüber "INTO", man unterstütze, "dass schwule Männer mit HIV das Recht haben, andere Schwule mit HIV zu daten. Aber viele reiche und erfolgreiche Sugar Daddies wollen keine Menschen mit HIV daten, was der Grund ist, dass wir diese App gelauncht haben." Ein geplantes Feature der App solle abfragen, ob jemand mit HIV, Herpes oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten lebe – was freilich nur eine Schein-"Sicherheit" darstellt.



Die kontroversen, diskriminierenden Aussagen des Unternehmens sind gespickt mit Botschaften, die die angeblichen Besonderheiten der App hervorheben, etwa durch die mehrfache Betonung der Zielgruppe "reiche erfolgreiche Sugar Daddies". Sucht man gezielt eine Kontroverse, um eine App unter vielen zu promoten, oder sind die Entwickler als Marktlücke gezielt diskriminierend? Beides? Eine weitere Aussage von "Justin", andere Apps, die nicht den HIV-Status der Kunden abfragten, seien "gefährlich", lassen alle Deutungen zu. Zugleich geht die Beschreibung der App im Apple-Store aktuell nicht mehr auf die "Gesundheits"-Aspekte ein.



Die App ist weiterhin im Apple-Store verfügbar

Es ist unklar, wer hinter dem Unternehmen steckt, im Apple-Store trägt der Entwickler einen vermutlich chinesischen Namen und ist verantwortlich für weitere Dating-Apps. Eine richtet sich an Bisexuelle, eine an übergewichtige Frauen, eine will "reiche Mütter" mit hübschen "Toyboys" zusammenbringen – und eine verbindet Menschen, die beide mit Herpes, HIV oder anderen sexuell übertragbaren Infektionen leben.

Frankreich: Empörung über homophobe Spyware-Werbung

Für einen möglicherweise bewusst kalkulierten Shitstorm sorgte diese Woche auch eine französische Firma, die ihre Spionage-Software für Privat-PCs u.a. in einem Artikel auf ihrer Webseite damit bewarb, dass Eltern so herausfinden könnten, ob ihr Sohn schwul sei. So könne etwa der Facebook-Account des Filius geknackt werden.



Ein Ausschnitt aus dem inzwischen gelöschten Text

Die Firma "verteidigte" sich später, der Text auf der Webseite sei nirgendwo verlinkt gewesen und letztlich für die Suchmaschinen-Optimierung gedacht, nicht dafür, dass ihn jemand liest. Was keinen rechten Sinn ergibt. Mit Aussagen wie die Familie sei etwas Fundamentales und die sexuelle Orientierung der Kinder "entscheidend für das Fortbestehen Ihrer Familie" könnte der Text auch bewusst auf Empörung optimiert gewesen sein – und Medien sponnen die Geschichte mit viralen Schlagzeilen wie "Spyware-App macht Jagd auf homosexuelle Jugendliche" weiter.



Wer die Meldungen liest, weiß nun über die Existenz einer offenbar recht flexibel einsetzbaren Spyware – der internationale Werbeeffekt ist unbezahlbar. Für den Inhalt des Textes hatte die Firma hingegen schnell ihr Bedauern ausgedrückt.