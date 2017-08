"Mannschaft Magazin" erhält Deutschland-Redaktion

Das "Mannschaft Magazin" will von Berlin aus Deutschland erobern (Bild: Mannschaft Magazin)

Zwei Jahre nach ihrem Markteintritt in Deutschland lagert die schwule Zeitschrift "Mannschaft Magazin" die Redaktion der Deutschland-Ausgabe nach Berlin aus. Neuer Chefredakteur ist Kriss Rudolph, der zuvor die Redaktion des im März eingestellten Magazins "Männer" geleitet hatte. Rudolph ist seit Februar 2017 als Deutschland-Redakteur für die Onlineredaktion von mannschaft.com tätig.



Das "Mannschaft Magazin" war vor sieben Jahren als schweizerische Zeitschrift für schwule Männer gestartet, bietet aber inzwischen zwei länderspezifische Ausgaben sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz an. Bisher wurden sowohl die schweizerischen als auch die deutschen Inhalte von der Redaktion in Bern koordiniert.



Ab 1. September wird die Stelle von Chefredakteur Greg Zwygart aufgeteilt; während Zwygart Chefredakteur der Schweiz bleibt, übernimmt Kriss Rudolph die neu geschaffene Stelle des Chefredakteurs Deutschland. Mit zwei weiteren Redakteuren erarbeitet der Wahl-Berliner die Inhalte für Deutschland.

"Ich freue mir ein Loch in die Mütze, dass ich meine Arbeit bei der 'Mannschaft' fortsetzen kann! Es gibt in Deutschland den Markt und das Bedürfnis, ein waches, spannendes Magazin zu lesen, das sich an Männer richtet, die Sex mit Männern haben", so Rudolph. "Ein hochwertiges Heft, das sich von reinen Werbeblättchen abhebt, in dem relevante Geschichten erzählt und gesellschaftliche wie politische Entwicklungen abgebildet werden – auch und vielleicht gerade nach der Öffnung der Ehe."



Das Magazin wurde 2010 in Bern vom Verlag Lautes Haus GmbH gegründet und hat sich seither erfolgreich als Marktführer in der schweizerischen LGBTI-Medienlandschaft positioniert. Es bietet eine breite Palette verschiedener Themen: von Features aus den Bereichen Szene, Gesellschaft und Politik über Hintergrundartikel, Mode- und Kulturtipps bis hin zu Reiseberichten abseits der typischen Gay-Destinationen. Nach dem Ende von "Männer" ist "Mannschaft" in Deutschland das einzige monatlich erscheinende Kaufmagazin für schwule Männer. (pm/cw)