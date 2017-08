"Sexuality Pay Gap": Endlich wieder diskriminiert?

Nach der DIW-Studie sind Schwule nicht extrovertierter als Heteros, verdienen aber deutlich weniger (Bild: Comedy Central)

Von Micha Schulze

Heute, 14:04h, 2 Kommentare

Die deutsche Homobewegung scheint nach der Ehe für alle ein neues Thema gefunden zu haben: " Schwule Männer verdienen weniger als Heteros", berichteten heute morgen sämtliche Onlinemedien über eine neue LGB-Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), und zwei Pressemitteilungen des LSVD zum diskriminierenden "Sexuality Pay Gap" ließen nicht lange auf sich warten.



Anders als die Schlagzeilen vermuten lassen, gibt die komplexe Untersuchung, die heute in Berlin vorgestellt wurde, jedoch keine eindeutigen Antworten und schon gar keine Erklärungen. Das liegt vor allem daran, dass das Einkommen, die sozialen Beziehungen und die Lebenszufriedenheit von Lesben, Schwulen und Bisexuellen in Deutschland zum allerersten Mal überhaupt in größerem Rahmen untersucht wurden. Die Daten stammen aus dem repräsentativen Sozio-oekomischen Panel (SOEP) des DIW, das seit 2016 auch die sexuelle Orientierung abfragt.

LGBs leben bevorzugt in Großstädten

Die Stichprobe umfasst 459 offen lebende LGB aus ingesamt 39.559 Erwachsenen – eine Zahl, die laut DIW ausreicht, um verlässliche Aussagen zu treffen. Viele Ergebnisse überraschen zunächst nicht: So leben Homo- und Bisexuelle häufiger in Großstädten als Heteros und vertrauen im Notfall eher dem Freundeskreis als der eigenen Familie. Auch beim Wahlverhalten wurden frühere Untersuchungen bestätigt. So machen LGB häufiger ihr Kreuz bei Grünen und Linken und deutlich weniger bei der Union.



Überraschend ist dagegen die von den Wissenschaftlern entdeckte "Lohnlücke". Während der mittlere Stundenlohn heterosexueller Männer bei etwa 18 Euro liegt, bringen es Schwule im Schnitt nur auf 16,40 Euro. Lesben liegen mit 16,44 Euro etwas höher, während heterosexuelle Frauen nur 14,40 Euro pro Stunde verdienen.



Dieser Unterschied sei "statistisch bedeutsam", bekräftigte Martin Kroh vom DIW, eine Erklärung konnten er und sein Team jedoch nicht liefern. Vermutlich dürften zahlreiche Faktoren für die "Lohnlücke" verantwortlich sein: die Präferenz anderer Berufsfelder und mehr Doppelverdienerhaushalte bei LGB etwa, natürlich auch Diskriminierung in den Vorstandsetagen, darüber hinaus sollen Homo- und Bisexuelle mehr Überstunden leisten. Hier, so die richtige Forderung des DIW, müsse weiter geforscht werden.



LGBs sind mit ihrem Leben weniger zufrieden



Dies gilt auch für Anzeichen einer höheren psychischen Belastung, die die Studie bei LGBs feststellte. Sie berichteten etwa doppelt so häufig von depressiven Erkrankungen wie Heteros. Auch sind Lesben, Schwule und Bisexuelle mit ihrem Leben weniger zufrieden.



Immerhin konnte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit den erhobenen Zahlen auch Stereotype widerlegen. So stellte die Studie kaum Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur von Homo-, Bi- und Heterosexuellen fest. Selbst beim Punkt "Extroversion" lagen schwule Männer genau im Mittelfeld.



Fast hätten wir diesem Artikel die Überschrift "Homos sind schlauer als Heteros" gegeben, denn die Studie kam auch zu dem Ergebnis, dass nur 21 Prozent der Heterosexuellen einen (Fach-)Hochschulabschluss haben – im Vergleich zu 26 Prozent der LGBs. Doch wie schon zu Beginn geschrieben: Vor solchen Zuspitzungen und Vereinfachungen sollte man sich bei der DIW-Studie hüten.



Die entdeckten Tendenzen sind dennoch ernst zu nehmen. Und so sollten als nächste Schritte die LGB-Stichprobe im SOEP-Panel vergrößert und die wissenschaftliche Untersuchung dieser Bevölkerungsgruppe mit politischer Unterstützung ausgeweitet werden. Um auf Benachteiligungen im Berufsleben und besondere gesundheitliche Risiken professionell zu reagieren. Und um herauszufinden, wieviele Homo- und Bisexuelle tatsächlich in Deutschland leben – das DIW schätzt den Anteil bislang nur auf 1,9 Prozent.