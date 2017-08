Staatsanwaltschaft: Jim Reeves aus Schwulenhass getötet

So werden ihn seine Fans in Einnerung behalten: Jim Reeves im "Sqeezer"-Video zum Song "Sweet Kisses"

Die Berliner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass zwei Männer aus Homophobie den bisexuellen Sänger Jim Reeves getötet haben. Das berichtet die "Berliner Zeitung". Der gebürtige Kölner war vor eineinhalb Jahren leblos in einem Berliner Hostel aufgefunden worden (queer.de berichtete).



Die mutmaßlichen Täter Pawel A. und Adam K. müssen sich dem Bericht zufolge ab dem 13. September wegen Mordes vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, den Musiker aus Homo-Hass misshandelt und getötet zu haben, so Gerichtssprecherin Lisa Jani: "Die Angeklagten sollen grausam und aus niedrigen Beweggründen gehandelt haben."

Grausame Vergewaltigung

Reeves habe laut den Ermittlungen seine späteren Mörder in einen Sechs-Bett-Zimmer eines Hostels am Stuttgarter Platz kennengelernt. Dort war der 47-Jährige eingezogen, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte. Die Männer hätten gegenüber den Beamten behauptet, sie hätten sich von einem angeblichen Flirtversuch des Sängers gestört gefühlt. Es stehe fest, dass sie ihr Opfer mit mehreren länglichen Gegenständen vergewaltigt hätten. Daraufhin sei Reeves qualvoll an inneren Verletzungen gestorben.



Die Ermittler der Mordkommission hätten den damals 23-jährigen Adam K. bereits knapp drei Wochen nach der Tat als Verdächtigen ermitteln können. Er sei daraufhin in der westpolnischen Gemeinde Brzezno festgenommen worden. Die Fahndung nach dem zweiten Angeklagten sei schwieriger verlaufen: Ein Jahr lang hätten deutsche, polnische und spanische Ermittler den Mann bei seiner Flucht durch Europa verfolgt. Der 29-Jährige konnte schließlich am 7. Februar in Lleida bei Barcelona festgenommen werden.

Reeves sang mit der Fußballnationalmannschaft

Jim Reeves war 1968 in Köln als Jim Nyasani geboren worden. Er wurde als Teenager 1984 bei einem Wettbewerb für eine bundesweite C&A-Werbekampagne entdeckt. Später modelte er für andere Firmen wie Sony, Swatch und Mövenpick. Anfang der Neunziger gründete er mit drei Geschwistern die Band "4 Reeves", mit der er mehrere Jahre durch Deutschland tourte. 1994 war die Gruppe zusammen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft auf der Platte "Everybody's Going to the USA" zu hören. Ein Jahr später rief Jim Reeves die Eurodance-Formation Sqeezer ins Leben. Das erfolgreichste Lied der Band war "Without You", das es 1998 bis auf Rang zehn der deutschen Charts schaffte.

2009 saß Reeves an der Seite von Dschungelkönig Ross Antony und der Berliner Dragqueen Nina Queer auch in der Jury der Castingsendung "Village Boys – Die große Lips Casting Show", bei der eine schwule Boyband gesucht wurde. Die Sendung wurde im schwulen TV-Sender TIMM gezeigt.



Jim Reeves (re.) mit Nina Queer und Ross Antony in der Castingshow "Village Boys" (Bild: flickr / CHR!S / cc by 3.0)

Der Musiker arbeitete außerdem als Musikproduzent. Zuletzt unterstützte er den Schlagersänger Michael Wendler bei seinem Liveauftritten und arbeitete als sein Background-Sänger. Der Sänger fand auf dem Ostfriedhof in Köln seine letzte Ruhe. (cw)