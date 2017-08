Hessen: Verpartnerte Paare können kostenlos heiraten

Es ist mehr Geld für die Hochzeitstorte da! (Bild: Amaury / flickr / by-nd 2.0)

Der hessische Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) hat am Mittwoch angeordnet, dass die Kommunen die Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe gebührenfrei durchführen müssen. Der grüne Koalitionspartner begrüßte den Vorstoß: "Gleiche Liebe, gleiche Rechte – das bedeutet auch, dass Menschen, die bereits für die Eintragung ihrer Lebenspartnerschaft Gebühren entrichtet haben, nicht ein zweites Mal für die Umwandlung in eine Ehe zur Kasse gebeten werden, wenn sie zum Standesamt gehen", erklärte Kai Klose, der lesben- und schwulenpolitischer Sprecher der bündnisgrünen Landtagsfraktion.



Die Gebühren für das Upgrade werden von den Bundesländern und teilweise von den Gemeinden festgelegt. Noch ist unklar, wie die Gebühren in anderen Teilen Deutschlands aussehen werden. Das Land Berlin hat wie Hessen bereits angekündigt, dass die Eheschließung für verpartnerte Paare gebührenfrei sein werden. Kosten könnten allerdings für besondere Situationen anfallen – etwa wenn die Ehe am Wochenende durchgeführt oder ein Dolmetscher vereidigt werde.



Der Lesben- und Schwulenverband hatte bereits kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Briefen an alle zuständigen Landesminister zu einem Gebührenverzicht aufgerufen, da es sich bei der Umwandlung um die Beseitigung einer Diskriminierung handle.



Schwule und Lesben dürfen ab dem 1. Oktober in der gesamten Republik Ehen eingehen. (cw)