"Demo für alle" will mit Hass-Bus durch Deutschland touren

Von Norbert Blech

Heute, 10:18h, 2 Kommentare

Die homofeindliche Bewegung "Demo für alle" plant, in den Wochen vor der Bundestagswahl mit einem orangefarbenen Bus samt plakativem Aufdruck und "einer Gruppe junger Leute" durch Deutschland zu touren, um mit "unseren Unterstützern, Bürgern, Journalisten und hoffentlich auch Politikern ins Gespräch" zu kommen.



Laut einem Bild auf der Webseite der Bewegung soll der Bus auf einer Seite den Spruch "Lass Dich nicht verunsichern!" tragen und grafisch die Ehe als Verbindung aus Mann und Frau sowie Familie als Vater, Mutter und Kinder darstellen. Das Motiv ist nicht nur ausgrenzend, sondern ignoriert letztlich auch die Verfassung: Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits vor Jahren geurteilt, dass Regenbogenfamilien unter den grundgesetzlichen Schutz der Familie fallen.



Die Bewegung will mit dem Bus ein Zeichen setzen "für #EhebleibtEhe, für die Zweigeschlechtlichkeit, gegen Gender, Sexualisierung und all unsere damit verbundenen Positionen". Start soll am 6. Juni in München sein, nach acht weiteren Städten und 2.000 Kilometern soll die Tour am 15. September in Berlin enden – wo man Bundeskanzlerin Angela Merkel Unterschriften der Petition "Ehe bleibt Ehe" übergeben will, angeblich über 220.000.







Eine entsprechende Petition hatte die Bewegung vor zwei Jahren gestartet, auf dem europaweiten Fundamentalisten-Portal CitizenGo, dessen Logo auf dem Bus neben dem Logo der "Demo für alle" prangen soll. Man dürfe den "Kampf der LGBTI-Lobby um Voll-Akzeptanz verschiedener Gender-Identitäten und gegen 'Diskriminierung' derselben" nicht zulassen und schweigend zusehen, "wie Ehe und Familie aufgelöst und vernichtet werden", heißt es darin.

"Bus der Meinungsfreiheit"

Verstanden wissen will die "Demo für alle", die mit Protesten in Stuttgart, Hannover und Wiesbaden eine angemessene Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität verhindern wollte, die Aktion zugleich als "Bus der Meinungsfreiheit": "Zunehmend werden diejenigen, die für Ehe und Familie eintreten, diskreditiert, angepöbelt und mundtot gemacht", behauptet Organisatorin Hedwig von Beverfoerde, die Proteste der Bewegung einst aus dem Büro der AfD-Politikerin Beatrix von Storch aus organisierte und am Vorabend der Entscheidung zur Ehe für alle im Bundestag noch in einer öffentlich-rechtlichen Talkshow zum Thema zu sehen war.



Hedwig von Beverfoerde auf einer "Demo für alle" in Hannover, Bild: nb

Der Text auf der Webseite der "Demo für alle" geht nicht auf die Frage ein, ob für den Bus Anträge auf straßenrechtliche Sondernutzung gestellt wurden. Unter Umständen wären mit der Genehmigung und der Erteilung von Auflagen oder einer Verweigerung mehrere Kommunen und Bundesländer befasst.

Bus sorgte für Verbote und Ausschreitungen

Die europäisch und weltweit gut vernetzen Bekämpfer von LGBTI-Rechten hatten im Frühjahr eine erste Bustour in Spanien gestartet, mit einem ebenfalls großen orangefarbenen Bus und dem Aufdruck "Jungen haben einen Penis, Mädchen eine Vulva. Lass Dich nicht täuschen!" Verantwortlich zeigte sich die erzkatholische Gruppe "HazteOir.org" ("Verschaffe Dir Gehör"), der Verbindungen zur rechtsextrem-katholischen Geheimorganisation El Yunque aus Mexiko nachgesagt werden und aus der heraus das Portal CitizenGo gegründet wurde.



"Wenn Du als Mann geboren wurdest, bist Du ein Mann. Wenn Du eine Frau bist, wirst Du immer eine Frau bleiben", hieß es weiter auf dem Bus, mit dem gegen eine Plakatkampagne zur Akzeptanz von Transsexuellen und Transgendern protestiert werden sollte. Mehrere Städte, darunter Madrid, verbannten den Bus aus der Innenstadt (queer.de berichtete).



"Jungen sagen: 'Ich bin eine Frau' und schneiden sich den Penis ab", warnte Ignacio Arsuaga von "HazteOir" zur Vorstellung des Busses vor angeblichen Folgen einer Schulaufklärung über Homo- und Transsexualität

Mit dem Logo von CitizenGo und Anti-Trans-Botschaften auf Englisch fuhr ein ähnlicher, ebenfalls orangefarbener Bus mehrere Monate später auch durch amerikanische Städte und machte u.a. am Trump Tower in New York Halt (queer.de berichtete). Später fuhr ein entsprechender Bus auch durch Mexiko und Chile – in Santiago de Chile setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um den Bus vor Gegendemonstranten zu schützen.