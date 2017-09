Porno-Darsteller Tyler Sky gestorben

Tyler Sky spielte in vielen Filmen mit, in denen er den unbedarften, aber stets bereiten College-Jungen darstellte

Der amerikanische Pornodarsteller Tyler Sky (bürgerlicher Name: Hunter Freeman) ist diese Woche in New York gestorben. Das teilte das US-Insiderportal "Str8UpGayPorn" am Donnerstag mit. Dem Bericht zufolge hat der 26-Jährige am Sonntagmorgen einen Herzstillstand erlitten, von dem er sich nicht mehr erholt habe. Weitere Details zur Todesursache wurden nicht genannt.



Sky hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Seine Familie bittet auf der Crowdfunding-Plattform Gofundme.com um Spenden für eine Trauerfeier und die Kosten der Einäscherung. Innerhalb von zwei Tagen gingen bereits 3.400 US-Dollar (2.800 Euro) ein.



In den letzten Jahren stand Sky für die Labels "FraternityX", "Guys In Sweatpants" und "ColbyKnox" vor der Kamera. Laut "Str8UpGayPorn" war er ein "produktiver und sehr talentierter Darsteller". Er wirkte als passiver Partner in mehreren Gruppensex-Filmen mit, darunter auch in Bareback-Produktionen. Im vergangenen Jahr schaffte er es damit unter die Top-100 der bei Google meistgesuchten Pornostars aus schwulen Produktionen.



Pornostar Colby Chambers, der Chef von "ColbyKnox", erklärte auf Twitter: "Er war lange vor der Pornokarriere ein enger Freund von mir. Ich werde ihn sehr vermissen." Er veröffentlichte auch eine Botschaft von Skys Frau, in der sie um ihren verstorbenen Mann trauert. Sie schrieb unter anderem: "Ich würde alles geben, um dich wieder küssen und festhalten zu können."



Twitter-Nachricht von Colby Chambers

Bereits im Februar schockierte der Tod des früheren Darstellers Max Schutler die Szene (queer.de berichtete). Der aus Argentinien stammende schwule Pornostar war im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Er war bekannt aus Filmen wie "Bang That Ass", "Rush and Release", "Missionary in Argentina" oder "Dickin' Around". (cw)