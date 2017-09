Köln wird zur Hauptstadt der Musicals

In den nächsten Monaten ist Köln der Nabel der Welt: Im schicken Musical Dome nahe dem Hauptbahnhof werden ab Oktober vier Monate lang acht der weltweit besten Produktionen in einer Gastspielreihe gezeigt. Egal, ob man auf den "Sweet Transvestite", auf singende Katzen oder auf schmutziges Tanzen steht – für jeden Geschmack ist etwas dabei.



Los geht's am Tag der Deutschen Einheit mit dem wohl queersten Musical der Geschichte: Richard O'Briens "Rocky Horror Show" wird vom 3. bis 21. Oktober gezeigt. Der Kultklassiker geht danach auf Tour durch mehr als ein Dutzend deutscher Städte (queer.de berichtete).



Die Geschichte von Brad und Janet ist aber nur der Startschuss: Als zweite Show läuft bis Anfang November zwei Wochen lang der Kultklassiker "Dirty Dancing", bei dem man sich auf ein Wiedersehen mit den Original-Filmsongs wie "Time of My Life" oder "Do You Love Me" freuen kann.



Den ganzen November hindurch regieren Andrew Lloyd Webbers Katzen den Musical Dome: Fans können sich auf die Originalproduktion von "Cats" freuen, die im Londoner West End und am New Yorker Broadway zu sehen war.



Zu Beginn der Adventszeit erstrahlt der Dome mit der "Blue Man Group" im feierlichen Blau. Die aus der New Yorker Underground-Kunstszene der späten Achtzigerjahre hervorgegangene Multimedia-Künstler werden ihr Originalprogramm zeigen; Besucher können sich also auf Klangkörper, Wasserwirbel-Trommeln, Marshmallow-Werfen und Farbspucken freuen.



Von kurz vor Weihnachten bis zum Dreikönigstag wird es dann romantisch: In den Disney-Klassiker "Die Schöne und das Biest", der in der deutschen Version gezeigt wird, geht man am besten mit dem oder der Allerliebsten.



Im Januar zeigt die Musicalwelt dann eine Woche lang ihre rauhe Seite mit der "West Side Story". Das Stück aus dem Jahr 1957, das von rivalisierenden Gangs handelt, wird mit der Originalmusik von Leonard Bernstein in der Inszenierung von Joey McKeely gezeigt.



Schließlich kommen auch Kuba-Fans auf ihre Kosten: Die "Ballet Revolución" begeistert auch Nicht-Revolutionäre mit einer ausgeprägten Tanzperformance, die in Kostümen von Jorge Gonzalez zu aktuellen Hits ihre Hüften – und noch viel mehr – bewegen.



Den Abschluss der Gastspielreihe macht kein anderer als der King of Pop. Vom 23. Januar bis 4. Februar ertönen in "Thriller – Live" noch einmal die Klänge des unsterblichen Michael Jackson. Fans dürfen sich auf rund 30 Songs aus der Karriere des Kultsängers freuen. Die Show aus dem Londoner Westend war so erfolgreich, dass sie bereits in 33 Ländern aufgeführt wurde.

