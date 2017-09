Entspannung als Schlüssel zu sexueller Potenz

Heute, 10:14h, noch kein Kommentar



"Penis Power – Penis Massagen für jeden Mann" ist am 25. August 2017 auf DVD erschienen

Ingo Ehrhardt leitet das "Men Tantra Bodywork Center" in Berlin und bietet seit vielen Jahren Ausbildungsgänge für Männermassagen und zum Tantramasseur an. Wer lernen möchte, wie man einen Mann verwöhnen und in vollen, intensiven Genuss bringen kann, ist bei Ehrhardts DVD-Reihe "Männerlust" genau richtig.



Unverkrampft demonstriert er, was man(n) mit einem Penis alles anstellen kann, um seinen Besitzer in höchste Ekstase zu bringen. Auf seine sinnliche und entspannte Art nimmt Ingo Ehrhardt die Zuschauer mit auf eine spannende Erkundungstour der männlichen Lust. Sein Motto: Sex ist dann besonders erfüllend wenn wir unseren ganzen Körper spüren und einbeziehen. Gerade Männern geht es auch darum, Genuss und Hingabe zu üben, denn Entspannung ist der Schlüssel zu sexueller Potenz.



Die neue DVD "Penis Power – Penis Massagen für jeden Mann" richtet sich an Menschen, die alles über sinnliche Männermassagen wissen wollen. Es ist der zweite Film der vierteiligen Reihe, die in der freien Natur gedreht wurde und derzeit monatlich bei watch.lauramedia erscheint. Anfang August ist bereits "Männerlust im Wald" erschienen. Weiterhin wurden "Alles für den Arsch – anale Lust für Männer – open your ass and your mind will follow (29.09.2017) und "Naturburschen – EcoSex für Männer (27.10.2017) angekündigt. (cw/pm)

Infos zur DVD



Penis Power – Penis Massagen für jeden Mann. Dokumentation. Deutschland 2017. Regie: Ulrike Zimmermann. Mitwirkende: Ingo Ehrhardt, Andrucha. Laufzeit: ca. 66 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 16. watch.lauramedia