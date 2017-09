Berlin: Mann im Tiergarten gefesselt und homophob beleidigt

Sebastian Rittau / flickr) Die Berliner Polizei verzeichnet in ihren Berichten penibel mögliche homo- oder transphobe Motivationen von Taten. Viele andere Städte tun dies nicht oder nicht in diesem Ausmaß. (Bild:

In Berlin ist am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ein Mann von zwei Unbekannten im Großen Tiergarten gefesselt, geschlagen und homophob beleidigt worden. Wie die Polizei berichtet, sei der 31-Jährige unter dem Vorwand eines Treffens mit Cousins in den Bereich des Großen Tiergartens gelockt worden.



Der Mann zeigte den Beamten später an, dass er von zwei Männern geknebelt und anschließend an einen Baum gefesselt worden sein soll. Die Täter hätten ihn dann beleidigt, gegen die Schulter geschlagen und getreten. Anschließend soll das Duo ihn an dem Baum gefesselt zurückgelassen und sich in Richtung Straße des 17. Juni entfernt haben.



Erst nach anderthalb Stunden habe der 31-Jährige sich von den Fesseln befreien und nach Hilfe rufen können. Er kam mit Verletzungen an Schulter und Oberschenkel zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

LKA ermittelt

Wie in Fällen möglicher Hasskriminalität in Berlin üblich, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft besitzen eigene Ansprechpartner für LGBTI.



Berlin gehört zu wenigen Städten, in denen die Polizei mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Taten gezielt in ihren Berichten erwähnt. Laut ihrer vorläufigen Statistik wurden 2016 insgesamt 162 Delikte im Bereich "sexuelle Orientierung" gemeldet, darunter 44 Gewalttaten (2015: 105/38, 2014: 80/26, 2013: 132/46). In der Gesamtschau sei kein besonderer Grund für den Anstieg im letzten Jahr auszumachen, so die Polizei, auch eine gestiegene Anzeigebereitschaft spiele in die Statistik mit herein. Bundesweit hatte es ebenfalls einen Anstieg von gemeldeten Fällen homophob motivierter Taten gegeben, die Zahlen besitzen aber u.a. aufgrund unterschiedlicher Rückmeldungen der einzelnen Bundesländer nur bedingt eine Aussagekraft (queer.de berichtete).