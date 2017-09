Seit fünf Jahren verpartnert: Schlagerstar Fredi Malinowski outet sich

Fredi Malinowski, der seit zwei Jahrzehnten die Schlagerszene aufmischt, spricht erstmals über seine sexuelle Orientierung

Pünktlich zum 20-jährigen Bühnenjubiläum seiner Band "Fantasy" outet sich Schlagerstar Fredi Malinowski. In der Band-Autobiografie "Fantasy: Keine Lügen – Für unseren Traum riskierten wir (fast) alles", die am Donnerstag erscheint, spricht er erstmals über seinen ersten Sex mit einem Mann. Außerdem berichtet er über seinen Liebsten, mit dem er bereits seit fünf Jahren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft zusammenlebt.



Der 46-Jährige erzählt in dem Buch offen davon, wie er sich 2006 nach 15 Jahren Ehe von seiner Frau Silke getrennt hat – die beiden hatten drei gemeinsame Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Einer von ihnen, Sandro, ist inzwischen ebenfalls ein erfolgreicher Schlagersänger, der sich mit seinem ersten Album bereits in den deutschen Top-Ten platzieren konnte.

"Ich hatte Angst vor sexuellen Praktiken und Panik, mich mit Aids anzustecken"

Ein Jahr nach der Trennung von seiner Frau habe er erstmals sexuelle Erfahrungen mit einem Mann gesammelt, berichtet Malinkowski. "Dieser Mann berührte meine Seele. Irgendwann wollte er mich auf den Mund küssen – und ich ließ es zu. Ich fühlte mich ganz sonderbar, nachdem ich mein Leben lang nur Frauen geküsst hatte", so der Schlagerstar. "Wir machten Petting, fassten uns überall an. Aber so richtig Sex hatten wir nie. Ich hatte Angst vor sexuellen Praktiken und Panik, mich mit Aids anzustecken. Anderthalb Jahre lief das so."



Fredi Malinowski (li.), hier in einem "Fantasy"-Pressefoto mit seinem Gesangspartner Martin Hein, versteckt sich nicht mehr (Bild: Andreas Richter)

Im Jahr 2008 habe er schließlich seine große Liebe Dean getroffen – an einem Strand in seinem Geburtsland Kroatien. Sein neuer Partner sei wie er ebenfalls zuvor mit einer Frau verheiratet gewesen – er habe zwei inzwischen erwachsene Kinder.

"Der erste Sex mit Dean war unbeschreiblich"

Auch sexuell habe es gefunkt; immerhin sei Dean sein erstes Mal mit einem Mann gewesen: "Der erste Sex mit Dean war unbeschreiblich. Ich kannte Männer-Sex ja bislang nur aus Pornofilmen, aber alles geschah wie von selbst. Wir sind selbstverständlich miteinander umgegangen, ohne Hemmungen, ohne Scheu", so Malinkowski.



2010 hätten sich dann beide Männer von ihren Ehefrauen scheiden lassen, 2012 seien sie in Deutschland eine Lebenspartnerschaft eingegangen. "Ich fand es total lustig, da es für mich natürlich ungewohnt war, mit einem Mann den Bund fürs Leben einzugehen. Wir trugen weiße Anzüge und sahen aus wie zwei Chefkellner auf dem ZDF-Traumschiff", erinnert sich der Schlagersänger.



"Fantasy" brachte erst im April das neueste Album "Bonnie & Clyde" heraus (queer.de berichtete). Das Duo, dem neben Malinkowski auch der gelernte Konstruktionsmechaniker Martin Hein angehört, verkaufte im Lauf seiner Karriere mehr als eine Million Tonträger. Die Studioalben "Eine Nacht im Paradies" und "Freudensprünge" erreichten jeweils Platz eins der deutschen und der österreichischen Charts. In Florian Silbereisens Sendung "Feste der Volksmusik" erhielten die beiden dieses Jahr als "Duo des Jahres" den Preis "Die Eins der Besten". (dk)