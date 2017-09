CDU-Homophobie: "Homo-Ehe" = Geschwister-Ehe

In der "Lokalzeit" verbreitet die CDU-Politikerin Gisela Manderla (2.v.l.) die These, dass die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben zu Geschwister-Ehen führen könne (Bild: Screenshot WDR)

Man ist es ja bereits gewohnt, dass homophobe Politiker oder Kleriker gleichgeschlechtliche Paare mit Polygamisten oder gar Kinderschändern gleichstellen. Dass selbst CDU-Politiker im Jahr 2017 in Millionenstädten noch mit derartigen Vergleichen auf Stimmenfang gehen, ist dagegen nach der erfolgreichen Bundestagsabstimmung zur Ehe-Öffnung überraschend.



So aber geschehen am Dienstagabend in den Kölner Lokalnachrichten: In der WDR-Sendung "Lokalzeit aus Köln" erklärte die CDU-Parlamentarierin Gisela Manderla allen ernstes, man hätte Homosexuelle im Ehe-Recht nicht per Gesetz gleichstellen sollen, weil man dann aus irgendeinem Grund ja auch Geschwister-Ehen erlauben müsste.



Das Interview, das von WDR-Redakteur Sebastian Wellendorf während der Fahrt in einem Oldtimer durchgeführt wurde, ist ein Paradebeispiel für homophobe Argumentation, die offenbar selbst den Reporter überrascht:

Wellendorf: Homo-Ehe – haben Sie mit Ja oder mit Nein gestimmt?



Manderla: Mit Nein. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sich Menschen zusammenfinden, auch verpartnern, und eine Lebensgemeinschaft eingehen. Aber im Grundgesetz steht ja, die Ehe ist eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen sollen. Wenn wir die Ehe für alle – Wenn wir uns dafür entscheiden, dann müssen wir das nochmal ganz neu definieren, was wir denn damit meinen. Meinen wir dann auch, dass Geschwister heiraten können?



Wellendorf (verdutzt): Geschwister?



Manderla (bestimmt): Ja! Ehe für alle heißt Ehe für alle!



Wellendorf: Schwule sind doch nicht genetisch verwandt.



Manderla: Ich hab nicht von Schwulen gesprochen.



Wellendorf: Achso.



Manderla: Ja, ich hab gesagt, wenn es heißt Ehe für alle, muss man definieren, was das denn ist.



Wellendorf: Aber wer sagt denn, dass bei Ehe für alle Geschwister mit eingeschlossen sind? (lacht verlegen)



Manderla (lacht nicht): Ja, wieso? Die Forderung gibt es doch schon in der Gesellschaft. Wissen Sie, dass…



Wellendorf: Von welcher Partei?



Manderla: Von einzelnen Menschen gibt es das.

Weiter ausgeführt wird das Thema nicht – am Rheinstrand sagt die Eis-essende CDU-Abgeordnete lediglich: "Sie sollen mich wählen, weil ich die Politik der CDU vertrete."



Das Video der Sendung kann hier abgerufen werden (Manderla-Bericht ab 17.20 Minuten).



Gisela Manderla ist Direktkandidatin im Wahlkreis Köln III, der die linksrheinischen Stadtbezirke Ehrenfeld, Nippes und Chorweiler umfasst. Vor vier Jahren unterlag sie dort dem SPD-Kandidaten Rolf Mützenich mit 33 zu 39 Prozent, zog aber über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein. Dieses Jahr ist der Bundestagseinzug der 59-Jährigen über die NRW-Landesliste sicher. Die gelernte Umweltfachkraft ist u.a. Mitglied im Bund Katholischer Unternehmer und Vorsitzende der Frauen-Union Köln.



Dass nicht alle CDU-Abgeordneten aus der Domstadt wie Manderla auf Homo-Hasser schielen, zeigt das Beispiel von Heribert Hirte, der 2013 als einziger Christdemokrat seinen Wahlkreis in Köln gewinnen konnte. Er stimmte für die Ehe für alle. In seinem Newsletter (PDF) hieß es daraufhin: "Als Jurist ist Heribert Hirte davon überzeugt, dass die nun vollzogene gesetzliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare richtig und wichtig ist." (dk)