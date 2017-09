Jetzt zum Mitsingen: "AfD, dich wähl ich nicht"

Nach den "Besorgten Eltern" zeigen Benjamin Scholz und Oliver Schubert nun der AfD den musikalischen Mittelfinger

In der heißen Phase des Wahlkampfs braucht es klare, verständliche Statements und maximale Ansagen, hat sich das neue Projekt "AfD, dich wähl ich nicht" gedacht. Nach Jahren voller Hetze, Lügen, Fake-News und rechtsextremer Parolen haben immer mehr Menschen das Bedürfnis, der angeblichen Alternative ihre Meinung zu sagen.



Doch was macht man, wenn man die Inhalte der Rechtsaußenpartei nicht ständig in den sozialen Medien teilen will, um ihr so noch mehr Aufmerksamkeit für ihre kruden Thesen zu ermöglichen? Ganz einfach: Man zeigt ihr den Mittelfinger musikalisch!

Von #mausgerutscht bis Schießbefehl

Eine "inhaltliche" Rundreise durch die letzten zwei Jahre AfD haben Produzent Benjamin Scholz und Ideengeber Oliver Schubert in Liedform gegossen. Von #mausgerutscht über Boateng bis hin zum "missverstandenen" Schießbefehl bieten die beiden Kölner LGBTI-Aktivisten einen Überblick, der leider erinnern lässt. "1.000 Jahre Deutschland und für Homos keinen Platz", heißt es weiter im Song.



Die beiden Interpreten, die schon den "Besorgten Eltern" gehörig ihre Meinung sangen, sind diesmal besonders froh, viel Unterstützung für ihr Projekt erhalten zu haben. Diese ereilt sie im Video etwa von einer Gruppe von "Gutmenschen", die demonstrierend und plakatierend durch die Stadt ziehen. (cw)