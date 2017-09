Teddy-Gewinner "Kater" jetzt fürs Heimkino erhältlich

Heute, 06:14h, noch kein Kommentar



"Kater" ist am 1. September 2017 auf DVD erschienen

Andreas und Stefan haben ein glückliches Leben voller Leidenschaft. Gemeinsam mit ihrem geliebten Kater Moses bewohnen sie ein schönes altes Haus in den Weinbergen von Wien. Die Harmonie ihres Lebens wird perfekt durch ihre Liebe zur Musik – sie arbeiten in demselben Orchester – und ihren großen Freundeskreis. Sie leben wie im Paradies bis eines Morgens ein Gewaltausbruch plötzlich und völlig unerklärlich ihre Beziehung erschüttert. Wie ist danach noch Nähe möglich?



"Kater" erzählt von der Zerbrechlichkeit der Liebe und dem blinden Fleck, den wir in uns tragen. Die beiden Hauptdarsteller Philipp Hochmair und Lukas Turtur sind zwei Theatergrößen, die mit ihrem Schauspiel beeindrucken. Aktuell ist Lukas Tukur Ensemblemitglied an der Schaubühne Berlin und Philipp Hochmair gastiert am Thalia Theater Hamburg.



"Kater" wurde auf der Berlinale 2016 mit dem "Teddy Award" für den "besten Spielfilm" ausgezeichnet sowie auf dem Hong Kong Filmfestival mit dem Jurypreis "Young Cinema Competition". (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zur DVD



Kater. Drama. Österreich 2016. Regie: Händl Klaus. Darsteller: Lukas Turtur, Philipp Hochmair, Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Gerald Votava. Laufzeit: ca. 118 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Extras: Fotogalerie, Trailer, Deleted Scenes, Stills, Interviews, Audiodeskription. FSK: 16. Verleih: missingFILMs