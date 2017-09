50-Euro-PrEP ab Mitte September erhältlich

Ergänzung der HIV-Prävention: Die Frage "PrEP oder Gummi?" soll nicht mehr am Geldbeutel scheitern

Die Deutsche Aids-Hilfe (DAH) vermeldete am Samstag auf ihrer Website magazin.hiv einen kleinen Durchbruch: So sollen günstige PrEP-Generika bereits ab Mitte des Monats in Deutschland erhältlich sein. Eine Vier-Wochen-Packung mit 28 "Pillen zum Schutz vor HIV" des Herstellers Hexal sollen demnach 51 Euro kosten. Die Anwendung des Originalmedikaments Truvada schlägt hierzulande mit rund 800 Euro pro Monat zu Buche, Krankenkassen übernehmen die Kosten bislang nicht.



Laut DAH beruht das Angebot auf einer Kooperation des Kölner Apothekers Erik Tenberken mit dem Generika-Hersteller. Das Truvada-Nachahmerpräparat von Hexal war erst Ende Juli, zusammen mit weiteren Generika, auf den deutschen Markt gekommen (queer.de berichtete). Der offizielle Ladenpreis beträgt etwa das Zehnfache. Tenberken habe den Preis hart verhandelt und gebe seinen Rabatt an die Kunden weiter.

Sieben Apotheken beteiligen sich an der Kooperation

Um die günstigen PrEP-Pillen zu bekommen, ist laut magazin.hiv die individuelle Verschreibung eines Arztes erforderlich. Darauf muss ein Text wie "28 Filmtabletten Emtricitabin/Tenofovir-Disoproxil zur Verblisterung für die PrEP" stehen. Das Rezept muss dann als Kopie an die Birken-Apotheke von Erik Tenberken (Hohenstaufenring 59, 50674 Köln) geschickt werden. Die Pillen werden anschließend an eine kooperierende Apotheke versandt. Dort kann der Kunde sie nach einem Beratungsgespräch gegen Einlösung des Original-Rezepts abholen.



Partner-Apotheken sind bislang in Berlin (Witzleben-Apotheke, Apotheke in der Axel-Springer-Passage), Düsseldorf (Albert-Schweitzer-Apotheke), Frankfurt am Main (Eichwald-Apotheke), Hannover (Leibniz-Apotheke), Hamburg (Alexander-Apotheke) und München (Marien-Apotheke) geplant. Nach und nach sollen weitere hinzukommen. Welche Apotheken dabei sind, soll in Kürze auf der Website der Arbeitsgemeinschaft HIV- und Hepatitis-kompetenter Apotheken bekanntgegeben werden.



Die Deutsche Aids-Hilfe begrüßte die Entwicklung. "Wir wollen die PrEP allen zugänglich machen, die sie zum Schutz vor HIV brauchen", erklärte Pressesprecher Holger Wicht laut magazin.hiv. "Diese Preissenkung ist ein Durchbruch. Jetzt müssen weitere Schritte und Akteure folgen, um auch in anderen Regionen die PrEP leicht verfügbar zu machen." Wicht forderte konkret die Übernahme der Kosten etwa durch die Krankenkassen.



Die PrEP richtet sich an Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko



Die Deutsche Aids-Hilfe sieht die PrEP als wirksame Ergänzung bekannter Schutzmaßnahmen, um HIV-Neuinfektionszahlen zu senken. Zielgruppe seien Menschen mit einem hohen Risiko einer Ansteckung, darunter sexuell aktive schwule Männer mit wechselnden Partnern.



Die tägliche Einnahme der PrEP senkt das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, praktisch auf null. Noch nicht zweifelsfrei erwiesen ist die Wirksamkeit einer "anlassbezogenen" PrEP. Als Nebenwirkungen können Kopfschmerzen, Durchfall oder Magenbeschwerden auftreten. (cw)