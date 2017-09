Aktionstag gegen "Marsch für das Leben"

Der sogeannte "Marsch für das Leben" kämpft mit Holzkreuzen gegen Abtreibung (Bild: flickr / Nic Frank / by 2.0)



Am Samstag (16. September) findet am Brandenburger Tor in Berlin der Aktionstag "Leben und lieben ohne Bevormundung" statt. Damit wehrt sich das "Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung" gegen den zeitgleich stattfindenden "Marsch für das Leben", mit dem Abtreibungsgegner seit Jahren für ein Verbot des Schwangerschaftsabbruchs demonstrieren.



Der "Marsch für das Leben" wird vornehmlich von christlich-fundamentalistischen Gruppen und erzkonservativen Politikern organisiert, die sich auch gegen LGBTI-Rechte einsetzen; so beteiligt sich etwa die AfD-Vizechefin Beatrix von Storch seit Jahren maßgeblich an der Veranstaltung, bei der Teilnehmer Holzkreuze durch die Stadt tragen, aber auch Teile der Union wie die Untergruppe Christdemokraten für das Leben (CDL) marschieren mit. 2014 sorgte der damalige Berliner LSU-Chef Jurgen Daenens mit seiner Teilnahme für Kritik selbst innerhalb seiner Organisation (queer.de berichtete). Daenens gab kurze Zeit später den LSU-Vorsitz ab (queer.de berichtete).



Das "Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung" war 2012 als Reaktion auf den "Marsch für das Leben" gegründet worden und wird von einem breiten Spektrum aus Beratungsstellen,Verbänden, Gewerkschaften und politischen Organisationen unterstützt, darunter auch der Humanistische Verband, Pro Familia und der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg. Hauptanliegen ist der Kampf gegen die von "christlich-fundamentalistischen Gruppierungen angestrebte Kriminalisierung und moralisch-gesellschaftliche Ächtung von Schwangerschaftsabbrüchen", aber auch das Ende der Diskriminierung von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten. Das Motto lautet: "Wir wollen leben und lieben ohne Bevormundung!"

Bündnis beklagt "Angriffe aus der sogenannten Lebensschutzbewegung"

Die Mitglieder des Bündnisses kritisieren, dass die Abtreibungsgegner derzeit immer militanter werden würden: "Seit einigen Jahren erleben wir Angriffe aus der sogenannten Lebensschutzbewegung auf Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, auf Beratungsstellen oder gar auf hilfesuchende Frauen, denen quasi vor der Praxis aufgelauert wird", erklärte Ines Scheibe, die Gründerin des "Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung". (pm/dk)