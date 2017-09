Ein uraltes Ritual als Nährboden für Homophobie

Eastern Cape in Südafrika. Xolani, ein stiller Fabrikarbeiter, reist in ein abgelegenes Camp in den Bergen, um als Mentor an einem uralten Beschneidungsritual der Xhosa teilzunehmen. Dabei soll er sich vor allem um Kwanda kümmern, einen rebellischen Teenager aus Johannesburg.



Während Kwanda in einer Hütte auf die Heilung seiner Wunde wartet, trifft Xolani heimlich seinen alten Freund Vija wieder, einen verheirateten Mann, den er nur einmal im Jahr, am Rande des Ukwaluka-Rituals sieht. Wie immer haben die beiden wilden Sex, doch diesmal gesteht Xolani dem Freund auch seine Liebe. Als Kwanda, der selbst schwul ist, hinter das Geheimnis seiner Mentoren kommt, steht Xolani vor einer folgenschweren Entscheidung.



John Trengoves Film "Die Wunde" lief im August bereits in der Queerfilmnacht, am 14. September startet das Drama offiziell in deutschen Kinos. Im Interview erklärt der Südafrikaner, warum er sich als weißer Regisseur mit dem Ritual der Xhosa auseinandersetzt.



Regisseur John Trengove widmete sich bereits 2014 preisgekrönten Kurzfilm "Die Ziege" dem Ukwaluka-Beschneidungsritus seiner südafrikanischen Heimat

Was hat Dich an dem Thema angezogen?



Ich fand es interessant, was passiert, wenn Männer zusammenkommen und sich außerhalb der gesellschaftlichen Regeln ihres Alltags organisieren. Ich wollte zeigen, welche intensiven emotionalen und körperlichen Kontakte in diesen Räumen möglich sind und wie das Unterdrücken starker Gefühle zu Konflikten und Gewalt führt. Als jemand, der als Außenseiter auf diese Kultur blickt, war es mir wichtig, mich der Geschichte aus der Perspektive von Figuren zu nähern, die selbst Außenseiter sind.



Wie seid Ihr beim Schreiben von "Die Wunde" vorgegangen?



Zunächst haben wir ausgiebig recherchiert. Wir verbrachten viel Zeit in der Provinz Eastern Cape, wo das Ritual noch praktiziert wird. Wir hörten uns Augenzeugenberichte an und sprachen mit Xhosa-Männern, die das Ritual erlebt hatten. Mit schwulen Männern, heterosexuellen Männern, manche urban und wohlhabend, andere aus abgelegenen ländlichen Gegenden. Diese Geschichten lieferten uns den Stoff für unsere ersten Ideen.



Doch als ich das Ritual näher erforschte, überkamen mich zwiespältige Gefühle. Man hört immer wieder, wie es Nährboden für Homophobie und übertrieben maskulines Verhalten sein kann. Gleichzeitig konnte ich aus erster Hand miterleben, welchen transformativen Effekt es auf einige Männer hatte, die sich dem Ritual unterzogen. In einer Welt, in der so viele Väter fehlen, hat ein Ritual, das einem Jungen seinen Platz in der Männerwelt zeigt, eine tiefe Bedeutung.



Poster zum Film: "Die Wunde" startet ab 14. September 2017 in deutschen Kinos

Wie gingst Du mit dem Dilemma um, als weißer Filmemacher Randfiguren darzustellen, deren Realität so ganz anders ist als Deine eigene?



Ich versuche so weit wie möglich, meine eigenen Vorurteile zu durchbrechen. Wie die meisten Zuschauer aus der Mittelschicht, die diesen Film sehen werden, könnte auch ich einfach Xolani nehmen und sagen: Hier ist eine schwule Figur, die unterdrückt wird und es verdient, aus der Unterdrückung dieser Gemeinschaft befreit zu werden, um sich endlich als Individuum frei ausleben zu können. Doch ich gestattete mir solche einfachen Lösungen für seine Figur nicht und versuchte stattdessen, sein Problem so darzustellen, wie es wirklich ist, nämlich groß und schwierig und ohne klare Antworten.



Wie glaubst Du wird der Film angesichts der Kontroverse um das Ritual in Südafrika aufgenommen?



Ukwaluka ist ein mit Tabus belegtes Ritual, und es so darzustellen, wie wir es tun, ist kontrovers. Wie wussten von Anfang an, dass wir unter Traditionalisten starke Reaktionen auslösen würden. Aber wir bekamen auch viel Zuspruch von einer jüngeren Xhosa-Generation, die darauf zu brennen scheint, das Schweigen rund um die Initiation zu brechen. Es ist eine große und sehr facettenreiche Praxis und es gäbe noch viel über das Ritual zu sagen und zu zeigen. Vielleicht kann unser Film einen Diskurs auslösen. Vielleicht sieht sich ein schwuler Xhosa-Junge eines Tages den Film an und sagt: "So habe ich das überhaupt nicht erlebt" und schreibt seine eigene Geschichte dazu.



Infos zum Film



Die Wunde. Spielfilm. Südafrika 2016. Regie: John Trengove. Darsteller: Nakhane Toure, Bongile Mantsani, Niza Jay Ncoyini. Laufzeit: 88 Minuten. Sprache: Xhosa mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Edition Salzgeber. Kinostart: 14. September 2017