Der Ex-CDU-Generalsekretär Heiner Geißler wurde 87 Jahre alt (Bild: Pressefoto)

Der christdemokratische Politiker Heiner Geißler ist tot. Das teilte sein Sohn Dominik Geißler am Dienstagvormittag gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" mit.



Geißler war einer der streitbarsten Christdemokraten. Er war unter anderem von 1977 bis 1989 CDU-Generalsekretär – und sorgte mit provozierenden Wahlslogans wie "Radikale und SPD – Zukunft und Wohlstand ade" stets für Aufregung beim politischen Gegner. 1985 verglich ihn ein erboster Willy Brandt sogar mit dem NS-Propagandaminister: "Ein Hetzer ist er! Seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land!"



Dabei vertrat Geißler in seiner Partei tendenziell eher linke Positionen, etwa in der Sozialpolitik. Als Familienminister erfand er Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, setzte sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und eine multikulturelle Gesellschaft ein.



In den letzten Jahren empörte er sich auch darüber, wie rückständig seine Partei beim Thema Homosexuellenrechte war. Zwei Jahre vor dem Schwenk der Kanzlerin forderte Geißler etwa, die Abstimmung zur Ehe für alle freizugeben: "Die Ehe für alle ist ein wichtiges Zeichen", betonte er in einem Interview (queer.de berichtete). Parteifreunden, die eine Gleichbehandlung von Homo-Paaren als unnatürlich ablehnten, weil nur Hetero-Paare Kinder in die Welt setzen könnten, schrieb er ins Stammbuch: "Aber wenn die Ehe nur dann eine Ehe wäre, wenn Kinder da sein sollen, dann wäre eine Ehe zwischen 60- und 70-Jährigen ja auch naturwidrig."



Im selben Jahr beklagte er mit Blick auf den negativen Mitgliederentscheid in der Berliner CDU zur Ehe-Öffnung auch, dass seine Partei in Städten "teilweise reaktionär" sei (queer.de berichtete).

Einsatz für Änderung von Artikel 3 GG

Außerdem forderte Geißler, den Diskriminierungsschutz für Schwule, Lesben und Transpersonen im Grundgesetz zu verankern. Bereits 2007 unterstützte er eine Aktion des Lesben- und Schwulenverbandes, in der die Ergänzung von Artikel 3 gefordert wurde (queer.de berichtete).



Der am 3. März 1930 in Oberndorf am Neckar als Sohn eines Oberregierungsrates geborene Jurist, der sich nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik im Jahr 2002 auch den Globalisierungsgegnern von Attac angeschlossen hatte, sorgte zuletzt als Schlichter beim Streit um Stuttgart 21 für Schlagzeilen. Bis vor wenigen Monaten kommentierte er noch öffentlich das politische Geschehen – so kritisierte er im März die von Mitgliedern seiner Partei verteidigten Hartz-Gesetze als "Ladenhüter". (dk)