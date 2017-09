Bundesamt für magische Wesen schickt Beatrix von Storch in die Hölle

Beatrix von Storch kommt auf dem Gemälde dem CSD-Attentäter Jischai Schlissel näher (Bild: Bundesamt für magische Wesen)

Das Bundesamt für magische Wesen verstärkt den Kampf gegen Homophobie: Die satirische Behörde aus Bonn war nicht nur bei Protesten gegen den Hass-Bus der "Demo für alle" in Köln und Düsseldorf dabei, sondern hat am Wochenende auch ein stilistisch an die Darstellung in Barockkirchen angelehntes Gemälde gegen Homo-Hass fertiggestellt.



Das von der Wiener Künstlerin und Illustratorin SlippedDee kreierte Werk soll nun gedruckt, an die Hauswand des Bundesamtes angebracht und am 21. September in einer Feier offiziell eingeweiht werden – sogar mit dem Segen der echten Regierung aus Berlin: Angesagt hat sich der Bonner Bundestagsabgeordnete und Justiz-Staatssekretär Ulrich Kelber (SPD), der das Bild offiziell der Öffentlichkeit übergeben soll.

Bild ist Reaktion auf Attentat von Orlando



So sieht das ganze Fassadenbild aus (Bild: Bundesamt für magische Wesen)

Das Bild ist auf Initiative von Klaus Maresch, der die "oberste Bundesbehörde mit Zuständigkeit für die magische Bevölkerung" gegründet hatte, zurückzuführen. Er hatte per Crowdfunding für das Bild gesammelt. Anlass war das Attentat von Orlando, bei dem 49 Menschen von einem Amokläufer getötet worden waren – und das Maresch tief erschüttert hatte.



Sein Konzept für das Bild: Unter dem Fliegenden Spaghettimonster – einer Figur, die in den USA als Parodie auf religiöse Eiferer erfunden wurde – versammeln sich mehrere Menschen als Fantasyfiguren, die von religiösen Fanatikern getötet wurden: Im Zentrum befinden sich Juan Ramon Guerrero und Christopher Leinonen, die beim Orlando-Massaker ums Leben gekommen sind. Daneben befinden sich – dargestellt als Elfen oder Feen – Itaberlly Lozano, Xavier Jugelé, Raymond Buys, und Shira Banki.



Unten im Fegefeuer winden sich vier Homo-Hasser: Neben dem Salzburger Weihbischof Andreas Laun, dem IS-Terrorchef Abu Bakr al-Baghdadi und dem Jerusalemer CSD-Attentäter Jischai Schlissel ist auch AfD-Vizechefin Beatrix von Storch abgebildet, die von queer.de-Lesern mit deutlicher Mehrheit in einer Abstimmung auf den letzten freien Platz gewählt worden war. Sie gewann mit deutlicher Mehrheit vor ihrer Parteifreundin Alice Weidel und der ehemaligen CDU-Politikerin Erika Steinbach. Über 2.400 Leser hatten sich an der Umfrage beteiligt. (dk)



So ähnlich wie auf dieser Fotomontage soll die Hausfassade am Ende aussehen (Bild: Bundesamt für magische Wesen)

Einweihung



Am 21. September um 10 Uhr übergibt Staatssekretär Ulrich Kelber, MdB, das Bild der Öffentlichkeit. Gäste sind herzlich willkommen. Adresse: Estermannstraße 139, Bonn