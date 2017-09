LSVD sucht Mitarbeitende für Projekt zu LSBTI-Geflüchteten in Köln

Heute, 04:05h, noch kein Kommentar





Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) sucht für sein neues Projekt "Beratung und Self-Empowerment für LSBTI-Flüchtlinge sowie Schulung und Stärkung der Beratungskompetenz von Einrichtungen für LSBTI-Flüchtlinge" ab sofort



zwei Projektmitarbeitende (Vollzeit).



Die Stelle ist befristet für den Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2018. Dienstort ist Köln.



Wir wollen mit dem Projekt einen Beitrag zur Schaffung nachhaltiger Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für LSBTI-Geflüchtete in Deutschland leisten, bundesweit Beratungsangebote erfassen und vernetzen (online mapping), mehrsprachige Informationen zur Verfügung stellen, Einrichtungen und Beratungsstellen für Geflüchtete für die Belange von LSBTI-Geflüchteten sensibilisieren und Strukturen der Selbstvertretung von LSBTI-Geflüchteten stärken.



In enger Zusammenarbeit mit dem LSVD-Team unterstützen Sie unsere Arbeit mit und für LSBTI-Geflüchtete(n) inhaltlich und strukturell. Sie bereiten Fachveranstaltungen vor, führen sie durch und konzipieren Publikationen und Internetauftritt.



Wir erwarten:

• ein abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium der Sozialpädagogik, der Sozialen Arbeit oder einen vergleichbaren Abschluss

• Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchteten und psychosozialer Beratung

• Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Workshops bzw. Trainings in der Erwachsenenbildung und Veranstaltungsmanagement

• Erfahrungen in der Projektarbeit und der Bewirtschaftung öffentlich geförderter Projekte,

• Erfahrungen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Erfahrungen in der Erstellung von Publikationen

• sicheres Auftreten, gute Selbstorganisation und ein hohes Maß an Eigenverantwortung,

• selbständiges und teamorientiertes Arbeiten,

• die Bereitschaft zu Dienstreisen,

• sehr gute englische Sprachkenntnisse,

• Arabisch-Kenntnisse oder Kenntnis einer anderen projektrelevanten Sprache sind wünschenswert.



Wir bieten Ihnen eine spannende und vielseitige Tätigkeit in einem wachsenden Verband, in dem Sie Ihre Motivation und Ihre Kenntnisse unter Beweis stellen können.



Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen sowie Angabe der Gehaltsvorstellungen bitte digital bis zum 27.09.2017 an: LSVD-Geschäftsführung, .